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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:10

Wall Street abre mixto entre el rebote tecnológico y un sólido dato de empleo

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​Nueva York, 6 nov (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,67 %, pero el Nasdaq repuntaba un 1,50 %, ya que algunos inversores aprovecharon la caída de ayer para comprar acciones del sector de semiconductores, tras una intensa oleada de ventas que le llevó a entrar en territorio de corrección.

Por EFE
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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba hasta los 51.179 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,60 %, hasta los 7.397 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía hasta las 24.680 unidades.

Las empresas más castigados esta semana, como los fabricantes de chip de Nvidia (6,98 %), están repuntando tras de la apertura de Wall Street.

Además, los inversores analizan el informe de la tasa de desempleo en Estados Unidos publicado esta mañana, que reveló una sólida contratación en octubre.

La economía sumó 165.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo descendió al 4,1 %, superando las previsiones de los economistas, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Las cifras, muy por encima de los aproximadamente 65.000 empleos estimados por analistas, reflejan aumentos en los sectores de servicios profesionales y empresariales, atención médica, transporte y almacenamiento.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,15 %, hasta 90,66 dólares en barril ante la incertidumbre de los inversores sobre la guerra en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,14 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se bajaba un 1,61 %; la plata se devaluaba un 1,27 %; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en el 4,88 %.

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