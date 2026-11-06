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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:35

Wisin presenta edición extendida de su disco más reciente con destacadas colaboraciones

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San Juan, 6 nov (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Wisin lanzó este viernes 'La Universidad del Perreo: Horario Extendido', una edición especial de su disco más reciente 'La Universidad del Perreo', y en el que se incluyen las colaboraciones de los exponentes urbanos Tito El Bambino, Franco El Gorila y Dei V.

Por EFE
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La nueva producción añade cuatro canciones a las 12 del pasado álbum, en la que Wisin reafirma su compromiso con preservar la esencia del reguetón, celebrando el dembow y los sonidos originales que dieron vida al movimiento urbano, según resaltó un comunicado de prensa enviado por sus representantes.

"Estas cuatro canciones representan 'La Universidad del Perreo' porque son el sonido original. Estamos buscando, musicalmente hablando, no funcionar con muchos géneros, sino ir al original, ir al ADN del movimiento", expresó Wisin en la nota.

Los temas agregados son 'Doble U', 'Pa La Girl' junto a Tito El Bambino, 'Relax' con Franco y 'Perreando' junto a Dei V.

Tras el éxito de la primera edición, 'La Universidad del Perreo: Horario Extendido' surge como respuesta al entusiasmo del público y al interés de otros artistas por formar parte del proyecto.

Lejos de explorar fusiones con otros géneros, Wisin apuesta por regresar al ADN del reguetón, recuperando la energía y autenticidad que definieron sus inicios.

El lanzamiento del disco extendido llega además a días de sus esperados conciertos del 13 y 14 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, ambos completamente vendidos, donde Wisin espera convertir la principal sala de espectáculos "en la pista de perreo más grande de la isla".

"'La Universidad del Perreo' acaba de comenzar. Así que, bien pendientes a los próximos proyectos", adelantó Wisin, dejando claro que esta nueva entrega es solo el comienzo de lo que está por venir.

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