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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 00:15

He transmite a Bessent malestar por nuevas sanciones a dos semanas de la cumbre de la APEC

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Pekín, 7 nov (EFE).- El negociador comercial de China con EE.UU. y vice primer ministro, He Lifeng, mantuvo una vídeo llamada con el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, en la que el representante chino le transmitió la "seria preocupación" de Pekín por las últimas "restricciones económicas" impuestas por Washington.

Por EFE
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La llamada tuvo lugar el viernes y en ella participó también el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informaron este sábado medios oficiales.

Este contacto, que se produce a dos semanas de que los presidentes de ambos países se reúnan en los márgenes de la cumbre de líderes de la APEC, llega después de que Estados Unidos anunciara, también en la víspera, sanciones contra las empresas chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies por supuestamente suministrar equipos militares a Cuba.

Según la agencia oficial Xinhua, los dos altos funcionarios "mantuvieron intercambios francos, profundos y constructivos sobre la aplicación del importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en sus reuniones de Pekín y Washington y de los resultados de las consultas económicas y comerciales, así como sobre cuestiones económicas y comerciales clave de interés mutuo".

Además, acordaron aprovechar "aún más" dicho mecanismo y gestionar "adecuadamente las diferencias, con el fin de promover el desarrollo estable y positivo de las relaciones económicas y comerciales" bilaterales y "contribuir a construir una relación China-EE. UU. constructiva y de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad", agrega el citado medio.

La reunión telemática tiene lugar apenas dos semanas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, viaje a la ciudad china de Shenzhen para asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y mantenga el que será su tercer encuentro de este año con su par chino, Xi Jinping.

Su encuentro más reciente tuvo lugar en Washington en septiembre de este año, cuando en el marco de la visita oficial de Xi al país norteamericano los dos países acordaron prorrogar hasta el próximo 10 de enero la tregua comercial alcanzada el año pasado en Busan (Corea del Sur) para reducir la escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

Además del comercio, Washington y Pekín avanzaron en septiembre durante sus negociaciones comerciales en la preparación de un diálogo sobre seguridad de la inteligencia artificial (IA), que incluiría mecanismos de comunicación para responder a posibles incidentes relacionados con esa tecnología.

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