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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 00:20

Lula le desea éxito a Alliana y se propone a trabajar con el nuevo presidente paraguayo

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Río de Janeiro, 6 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le deseo total éxito en sus funciones al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, el vicepresidente que asumió en el lugar del destituido Santiago Peña, y se dijo listo para comenzar a trabajar con el nuevo mandatario del país vecino.

Por EFE
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"Le transmito al nuevo presidente de Paraguay, investido en la noche de hoy, mis deseos de total éxito en sus nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en beneficio del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en Sudamérica", aseguró el líder progresista brasileño en un mensaje en sus redes sociales.

Lula, reelegido en octubre para su cuarto mandato no consecutivo, agregó que espera recibir en breve a Alliana en Brasilia para revisar con su nuevo homólogo paraguayo la agenda bilateral y dar un renovado impulso a los lazos de amistas entre los dos países.

Brasil es el principal socio comercial de Paraguay, con el que integra el Mercosur al lado de Argentina y Uruguay, y los dos países comparten la hidroeléctrica de Itaipú, la mayor de Latinoamérica.

Alliana tomó posesión luego de que el Congreso de Paraguay concluyera el proceso de destitución de Peña, que renunció al cargo el jueves y está en prisión domiciliar en Asunción.

El nuevo mandatario paraguayo le respondió a Lula en el mismo mensaje en la plataforma X y dijo que espera tener una relación muy fructífera con Brasil.

"Estimado presidente, muchas gracias por su felicitación. Nuestras naciones siempre estarán unidas por lazos de fraternidad. Iniciaremos una relación fructífera en homenaje a nuestros pueblos", afirmó.

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