Trump niega bajas de EE.UU. en guerra con Irán pese a 23 militares muertos

"No hemos perdido un soldado, en los últimos seis o siete meses", dijo Trump a periodistas cuando actualizaba la situación de la guerra en Medio Oriente.

El propio Trump ha participado en ceremonias militares para recibir los restos de soldados fallecidos durante la guerra.

El 7 de marzo acudió a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir honores a seis militares muertos en un ataque iraní con drones contra una instalación estadounidense en Kuwait.

El 22 de julio volvió a Dover para asistir a la transferencia solemne de los restos de otros cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak.

De acuerdo con el registro público del Departamento de Defensa, de los 23 fallecidos desde el comienzo de la guerra, 11 murieron por fuego enemigo y otros 12 en circunstancias no hostiles, incluidos accidentes y enfermedades.