ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 00:10

Trump niega bajas de EE.UU. en guerra con Irán pese a 23 militares muertos

Imagen sin descripción

Washington, 6 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país no ha perdido soldados en los últimos seis o siete meses de conflicto con Irán, una afirmación que contradice los registros públicos del Pentágono, que contabilizaban 23 militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No hemos perdido un soldado, en los últimos seis o siete meses", dijo Trump a periodistas cuando actualizaba la situación de la guerra en Medio Oriente.

El propio Trump ha participado en ceremonias militares para recibir los restos de soldados fallecidos durante la guerra.

El 7 de marzo acudió a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir honores a seis militares muertos en un ataque iraní con drones contra una instalación estadounidense en Kuwait.

El 22 de julio volvió a Dover para asistir a la transferencia solemne de los restos de otros cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak.

De acuerdo con el registro público del Departamento de Defensa, de los 23 fallecidos desde el comienzo de la guerra, 11 murieron por fuego enemigo y otros 12 en circunstancias no hostiles, incluidos accidentes y enfermedades.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
02
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente
Ver más
05
Nacionales
Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”
Ver más

Te puede interesar