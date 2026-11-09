Dos años de prisión en Ecuador para rusa detenida en aeropuerto con 32 iguanas marinas

La cartera de Estado agregó que la decisión judicial también implica el pago de una multa de 3.210 dólares y de una reparación integral de 90.444 dólares a la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) y la presentación de disculpas públicas a la naturaleza y a la comunidad.

La mujer fue detenida el pasado 28 de agosto durante operativos de control realizados en el aeropuerto de la capital ecuatoriana, después de que los agentes hallaron las 32 iguanas marinas en una de sus maletas.

Posteriormente, la extranjera fue procesada por el presunto delito contra la flora y fauna silvestres y un juez la envió a prisión preventiva.

A finales de septiembre, el Ministerio de Ambiente había informado de que solo 24 de esas iguanas habían regresado a Galápagos para seguir con los controles correspondientes antes de ser reintroducidas en las islas, ya que ocho murieron, pese a que recibieron atención especializada, debido al estado de salud en el que se encontraban.

El pasado 28 de octubre tres tailandeses también fueron condenados a cuatro años de prisión después de haber sido detenidos en el aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con doce de estas iguanas, de las cuales fallecieron siete.

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Las iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus) son especies endémicas de Ecuador y, según el Libro Rojo de los Reptiles del país andino, forman parte de la fauna silvestre protegida.

El archipiélago de Galápagos está declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), desde 1978.

Por su gran biodiversidad, estas islas están consideradas como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución y selección natural de las especies.