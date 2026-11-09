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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 23:50

Empresarios españoles viajarán a Ecuador para contratar a 200 trabajadores agrícolas

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Guayaquil (Ecuador), 9 nov (EFE).- Empresarios de Huelva, en España, viajarán a Ecuador para seleccionar a 200 agricultores del país andino que trabajarán en la recolección de frutos rojos en la nación europea, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano.

Por EFE
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El acuerdo para realizar este viaje, cuya fecha no ha sido anunciada, se concretó en una reunión entre los empresarios españoles y el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu.

Según la Cancillería, los empresarios de Huelva visitarán las provincias andinas de Tungurahua, Chimborazo e Imbabura para seleccionar a estos 200 agricultores, que viajarán a España a trabajar en la recolección de frutos rojos.

"Esta iniciativa fortalece la cooperación bilateral y promueve la movilidad laboral regular, ordenada y segura", señaló la cartera de Estado en su cuenta de X.

El Gobierno gestiona desde hace algunos años programas de migración circular que permite a ecuatorianos viajar a otras naciones como España o Estados Unidos a trabajar por unos meses y posteriormente regresar al país andino.

A inicios de este año, la Cancillería señaló que unos 10.610 ecuatorianos se habían beneficiado entre 2023 y 2026 del acceso a empleos en el exterior en el marco los programas de migración circular.

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