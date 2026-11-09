Responsables del complejo incendiado en China, bajo control policial tras 14 muertos

Las autoridades locales informaron de que se adoptaron "medidas de control" contra responsables de la propiedad del inmueble y de la compañía gestora, sin precisar su situación jurídica ni ofrecer más detalles sobre las posibles responsabilidades.

El incendio se declaró hacia las 16:59 hora local (08:59 GMT) del domingo en un complejo de apartamentos situado en el distrito de Yingze, en Taiyuan, capital de la provincia septentrional china de Shanxi.

Las llamas visibles quedaron extinguidas hacia las 19:00 (11:00 GMT), mientras que las labores de búsqueda y rescate concluyeron aproximadamente una hora y media después.

El siniestro dejó 14 muertos y 25 personas hospitalizadas, según el último balance difundido por las autoridades locales.

Más de 60 personas fueron evacuadas durante el operativo, en el que participaron 243 bomberos, 41 vehículos de extinción pertenecientes a trece estaciones y 24 ambulancias, además de efectivos policiales y personal sanitario.

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Tras el incendio, el Gobierno municipal anunció una campaña de inspecciones y eliminación de riesgos de seguridad en toda la ciudad, con especial atención a la prevención de incendios y a sectores considerados de mayor riesgo.

Las causas del fuego siguen bajo investigación y las autoridades indicaron que los resultados se harán públicos una vez concluya la pesquisa.