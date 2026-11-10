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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:05

Accionista demanda a Nvidia y Jensen Huang por ocultar relación con supuesta espía china

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Washington, 10 nov (EFE).- Un accionista del gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia demandó a la empresa y a su presidente y consejero delegado, Jensen Huang, por presuntamente haber engañado a los inversores con respecto a la relación que mantuvo con una mujer sospechosa de trabajar para la inteligencia china.

Por EFE
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La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, es por supuesto fraude bursátil, ya que argumenta que las omisiones de Huang y la empresa con respecto a la relación que el presidente de la compañía con sede en Santa Clara mantuvo con Alice Huang, ejecutiva de una empresa singapurense de centros de datos cliente de Nvidia, afectaron a las carteras de sus inversores.

Según el requerimiento, la conducta de Nvidia y su principal ejecutivo mantuvo artificialmente elevado el precio de los títulos del diseñador de chips y provocó que los inversores perdieran dinero al conocerse los detalles del caso.

Un comité de consejeros independientes de Nvidia, con apoyo de abogados externos, se encuentra investigando las informaciones sobre la presunta operación de inteligencia extranjera dirigida contra Huang, que aseguró que colaborará con las pesquisas.

El demandante es Mark Kistenmacher, un accionista que presentó la petición el lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California y que pide que el caso de presunto fraude bursátil se tramite como una demanda colectiva en nombre de quienes adquirieron valores de Nvidia entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

Según los abogados de Kistenmacher, Nvidia y su presidente aseguraron públicamente que los vínculos de Huang con la mujer y con la empresa singapurense Megaspeed eran relaciones comerciales normales, sin revelar que el presidente de la corporación mantenía una relación íntima con Alice Huang.

La demanda se presentó poco después de que las acciones de Nvidia cayeran el lunes un 4,27 % a raíz de que el consejero delegado de la empresa admitiera que mantuvo una relación íntima con Alice Huang, a quien la inteligencia estadounidense señala como colaboradora de los servicios de espionaje chinos.

El argumento económico del requerimiento es que aquellos que compraron títulos de Nvidia en las fechas indicadas pagaron un precio que no reflejaba esos riesgos derivados del supuesto caso de espionaje y que las posteriores revelaciones corrigió a la baja dicho precio. Según la defensa de Kistenmacher esto vulnera legislación federal sobre valores cotizados.

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