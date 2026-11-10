ACNUR muestra preocupación por los naufragios en la ruta canaria, ante aumento de llegadas

"La situación en esa parte del mundo es extremadamente preocupante, y ACNUR está profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas frente a las costas de Senegal", señaló en rueda de prensa el portavoz de la agencia, Matthew Saltmarsh.

La fuente recordó la muerte en un naufragio el 6 de noviembre de al menos 35 personas, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, y el fallecimiento de otras siete en otra embarcación que se dirigía a la isla de Lanzarote.

"Es otro doloroso recordatorio de los peligros a los que se enfrentan muchas personas en la ruta atlántica y de la necesidad urgente de una acción colectiva para evitar que se produzcan más muertes", aseguró.

También recordó que desde octubre han llegado a Canarias unas 6.300 personas a bordo de 65 embarcaciones, un aumento del 417 % respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra mensual de llegadas más elevada en el archipiélago desde 2024.

"La ruta es una de las más peligrosas del mundo, y la recorren muchas personas procedentes de países afectados por conflictos, violencia e inestabilidad, como Mali, Burkina Faso, Sudán o Somalia", aseguró Saltmarsh.

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El portavoz señaló que ACNUR sigue apoyando a las autoridades españolas en la aplicación del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, "al tiempo que vigila la situación para contribuir a que haya un acceso efectivo al territorio y a la protección internacional".