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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 07:40

ACNUR muestra preocupación por los naufragios en la ruta canaria, ante aumento de llegadas

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Ginebra, 10 nov (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mostró este martes su preocupación por los recientes naufragios de embarcaciones en la ruta Atlántica desde las costas de Senegal hacia las Islas españolas de Canarias, en un contexto en el que las llegadas al archipiélago se han quintuplicado con respecto a hace un año.

Por EFE
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"La situación en esa parte del mundo es extremadamente preocupante, y ACNUR está profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas frente a las costas de Senegal", señaló en rueda de prensa el portavoz de la agencia, Matthew Saltmarsh.

La fuente recordó la muerte en un naufragio el 6 de noviembre de al menos 35 personas, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, y el fallecimiento de otras siete en otra embarcación que se dirigía a la isla de Lanzarote.

"Es otro doloroso recordatorio de los peligros a los que se enfrentan muchas personas en la ruta atlántica y de la necesidad urgente de una acción colectiva para evitar que se produzcan más muertes", aseguró.

También recordó que desde octubre han llegado a Canarias unas 6.300 personas a bordo de 65 embarcaciones, un aumento del 417 % respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra mensual de llegadas más elevada en el archipiélago desde 2024.

"La ruta es una de las más peligrosas del mundo, y la recorren muchas personas procedentes de países afectados por conflictos, violencia e inestabilidad, como Mali, Burkina Faso, Sudán o Somalia", aseguró Saltmarsh.

El portavoz señaló que ACNUR sigue apoyando a las autoridades españolas en la aplicación del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, "al tiempo que vigila la situación para contribuir a que haya un acceso efectivo al territorio y a la protección internacional".

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