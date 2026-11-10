Acusan de agresión a individuo que entró en casa del hijo de reina Mette-Marit de Noruega

"Seguimos investigando el caso por agresión física y allanamiento de morada. Hoy se han presentado cargos por esos hechos y se ha dictado una orden de alejamiento de tres meses", señaló el fiscal Henrik Horverak Steenfeldt-Foss al diario VG.

El individuo golpeó y pateó la puerta de la residencia de Høiby en Skaugum (afueras de Oslo) la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada, pero Høiby logró echarlo y llamó después a la policía, que lo detuvo pocos minutos después, según medios noruegos.

Høiby se encuentra desde julio pasado en arresto domiciliario con una tobillera electrónica, después de que la Justicia noruega accediera a cambiar el régimen de prisión preventiva al que está sometido desde febrero.

El joven de 29 años, fruto de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con el rey Haakon VIII, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, aunque en febrero se celebrará un nuevo juicio al ser aceptado el recurso de Høiby.

Un juzgado de Oslo le levantó a Høiby la prisión preventiva a principios de este mes, pero esa decisión fue revocada luego por el Tribunal de Apelación y de nuevo este martes por el Tribunal Supremo, por lo que continuará en arresto domiciliario al menos hasta el 30 de noviembre, cuando se celebrará una nueva vista.

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Høiby, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que estaba acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue sentenciado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.