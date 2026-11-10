ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:20

Al menos 12 muertos y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico registrado en Bulgaria

Imagen sin descripción

Varna (Bulgaria), 10 nov (EFE).- Al menos doce personas han muerto este martes y cincuenta han resultado heridas, muchas de gravedad, en el mayor accidente de tráfico nunca producido en Bulgaria, en el que estuvieron involucrados casi noventa vehículos, según han informado las autoridades locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La investigación preliminar ha determinado que el origen del accidente estuvo en un camión que transportaba grano que se quedó parado por motivos aún no aclarados en un carril de la autopista que une Sofía con Burgas, la cuarta ciudad del país, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros.

Un microbus impactó contra el camión, lo que originó una cadena de choques en la que acabaron involucrados 86 vehículos, tanto turismos como de transporte.

Según las imágenes grabadas por varios testigos, muchos de los vehículos volcaron y algunos llegaron a incendiarse.

Los bomberos siguen tratando de rescatar a personas atrapadas en vehículos siniestrados, según las últimas informaciones.

El choque se produjo en la autopista de Tracia, a unos 290 kilómetros al este de Sofía.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha declarado el luto nacional para mañana y, una vez concluida su reunión hoy con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suspendió su agenda de trabajo y se desplazó al lugar del siniestro.

El Gobierno ha desplegado dos aviones militares para colaborar en el traslado de heridos a los hospitales.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar