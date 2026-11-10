Al menos 22 mineros de oro armados mueren en combates contra el Ejército de Chad

"Nuestros hombres han localizado un foco de resistencia formado por buscadores de oro que se autodenominan comité de autodefensa. Hemos lanzado una ofensiva que ha permitido neutralizar a veintidós combatientes", declaró el delegado general del Gobierno de Tibesti, general Tom Djeroua Souguia.

Tras ello, aseguró que no se han registrado bajas entre las filas de las Fuerzas Armadas tras unos combates que comenzaron sobre las 13:00 hora local (12:00 GMT), después de una semana de tregua entre ambas partes.

"La tierra y los recursos mineros pertenecen al Estado", concluyó Souguia.

Desde el 14 de octubre han tenido lugar violentos enfrentamientos en Miski entre el Comité de Autodefensa y la Brigada Minera del Ejército, encargada de garantizar la seguridad de las actividades mineras en la región, y que han dejado más de un centenar de muertos entre los dos bandos.

El descubrimiento de importantes yacimientos auríferos hace años en las montañas de Tibesti ha atraído a numerosos buscadores de oro, redes transfronterizas y empresas oficialmente autorizadas para explotar los recursos mineros.

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El Comité de Autodefensa de Miski, creado inicialmente para defender las tierras locales y regular la extracción de oro, acusa a las autoridades centrales de favorecer intereses externos en detrimento de las poblaciones autóctonas.

Los habitantes reclaman, entre otras cosas, una mejor redistribución de los ingresos mineros, así como inversiones en escuelas, centros de salud e infraestructuras en la provincia.

Tras varios ciclos de violencia, especialmente en 2018 y 2019, el 20 de abril de 2025 se firmó un acuerdo entre el Gobierno y el Comité de Autodefensa que contemplaba, entre otros puntos, la suspensión de los permisos de explotación minera a la espera de estudios cartográficos, así como la amnistía para combatientes locales.

Sin embargo, el Comité y una parte de la población consideran que las autoridades han incumplido sus compromisos.

La reanudación de las actividades mineras y la imposición de gravámenes por parte de la Brigada Minera habrían contribuido a reavivar las tensiones.

La Fuerza Aérea chadiana ha reforzado su despliegue en la región para asegurar los yacimientos mineros y combatir las redes de tráfico transfronterizas.

La población de Tibesti y varias organizaciones de la sociedad civil temen ahora una ruptura definitiva del diálogo.

Mediadores y diversos partidos políticos han instado al Gobierno y al Comité de Autodefensa a cesar de inmediato la violencia para evitar que el conflicto se extienda por el norte de Chad.

Debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y a su escasa densidad de población, la provincia arrastra la reputación de ser una zona sin ley donde la presencia del Estado es casi inexistente.