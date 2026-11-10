Al menos siete muertos en un ataque atribuido a yihadistas somalíes en el noreste de Kenia

El ataque ocurrió cerca de la localidad de Hagarsu, en el condado de Mandera, en una emboscada contra un vehículo de seguridad que escoltaba a trabajadores del proyecto de construcción de una carretera.

"Perdimos siete personas, incluidos dos reservistas de la Policía Nacional después de ser emboscados por supuestos miembros de Al Shabab", confirmó el comandante de la Policía de Mandera, Robinson Ndiwa, al diario local Daily Nation.

El vehículo objeto del atentado "fue acribillado a balazos" mientras los empleados "iban al trabajo", subrayó Ndiwa, quien dijo desconocer el motivo del ataque en una zona que "ha permanecido en calma durante bastante tiempo".

"Hemos abierto una investigación mientras varias agencias de seguridad persiguen a los atacantes, que se retiraron a unos matorrales cercanos", agregó el comandante.

Mandera ha sido en los últimos años blanco de numerosas incursiones transfronterizas de Al Shabab, que ha atacado a personal de seguridad, infraestructuras y la red de transporte público.

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En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.