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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:20

Alaska y Misisipi siguen contando votos una semana después con ventaja para los demócratas

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Washington, 10 nov (EFE).- Los estados de Alaska y Misisipi siguen contando votos una semana después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, con los candidatos demócratas al Senado liderando el escrutinio con una ligera ventaja.

Por EFE
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Si los demócratas se imponen en ambos estados ampliarían su mayoría de los 54 escaños ya proyectados a 56, frente a los 44 que quedarían en manos republicanas.

Según la agencia AP, en Alaska se ha escrutado el 76 % de las papeletas y la demócrata Mary Peltola aventaja por menos de 3.000 votos al republicano Dan Sullivan.

La última victoria demócrata en una elección al Senado por ese estado se produjo en 2008.

En Misisipi, donde los republicanos daban por asegurada la victoria, el demócrata Scott Colom mantiene una ventaja de unos 2.500 votos sobre la actual senadora, la republicana Cindy Hyde-Smith.

De ganar, Colom se convertiría en el primer senador afroamericano por Misisipi en 145 años.

En ambos estados, la demora del escrutinio se debe a la necesidad de verificar los votos por correo.

En Alaska se suman las dificultades para reunir los resultados de comunidades muy remotas.

También siguen pendientes de resolución 15 contiendas por escaños en la Cámara de Representantes en estados como California, Colorado, Carolina del Norte y Florida.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, interpretadas como un referéndum sobre la gestión del presidente Donald Trump, se saldaron con una contundente victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

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