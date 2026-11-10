Albares dice que una mayoría de países de UE apoyan levantar sanciones a Delcy Rodríguez

En un encuentro con periodistas en Bruselas, Albares señaló que la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, está "hablando" con los "pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia" ante la propuesta española de retirar las sanciones a Rodríguez, tras la ley de amnistía para los presos políticos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en febrero.

"La Alta Representante estuvo de acuerdo conmigo desde el primer momento, y en estos momentos una mayoría de países también lo están", dijo Albares, que explicó que desde su petición en febrero Rodríguez "ha visitado varios países europeos (...) con total normalidad y no ha creado ninguna dificultad".

Albares también relató que durante la reciente Cumbre Iberoamericana trasladó al nuevo canciller venezolano que España está "dispuesta a acompañar" la transición en Venezuela "si los venezolanos lo creen útil", en el camino hacia "unas elecciones libres competidas, donde todo el que quiera pueda participar".

"España está dispuesta a involucrarse en esa transición y yo creo que es bueno que la Unión Europea pues dé un paso también adelante y tenga interlocución, igual que la tiene Estados Unidos u otros países", incidió Albares.