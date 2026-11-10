ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:55

Alemania cuenta con perder 800.000 puestos de trabajo debido a la IA

Imagen sin descripción

Berlín, 10 nov (EFE).- La Oficina Federal de Empleo de Alemania estima que en los próximos 15 años se perderán 800.000 puestos de trabajo debido a la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), según dijo este martes la presidenta de la institución, Andrea Nahles, en una entrevista.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Algunos de los sectores que se verán más afectados serán los proveedores de servicios para empresas y los puestos de analistas en aseguradoras y bancos, por ejemplo, dijo Nahles al diario económico Handelsblatt.

Añadió que ya, según estudios de 2025, una de cada cuatro empresas en Alemania utiliza la IA para algún propósito y pidió que se invierta más en esta tecnología, pero sólo allí donde contribuye a aumentar la productividad.

Pese a todo, la presidenta de la Oficina Federal de Empleo aseguró que en paralelo a la destrucción de puestos de trabajo se creará también una cifra similar de plazas nuevas.

Con respecto a la recuperación económica en Alemania, indicó que pasará un tiempo hasta que su efecto se note en el mercado laboral y que posiblemente esto no ocurra hasta verano del año que viene, ya que de momento las empresas están esperando a recibir más encargos antes de contratar nuevo personal.

Por otro lado, Nahles advirtió del problema masivo que va a suponer en pocos años en Alemania la falta de mano de obra cualificada, ya que debido al cambio demográfico el país pierde aproximadamente medio millón de trabajadores cualificados cada año.

Para hacer frente a este reto, es necesario actuar para atraer más mano de obra de fuera de la Unión Europea y hacer de Alemania un destino más atractivo en comparación con otros países receptores de inmigración, subrayó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más
05
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más

Te puede interesar