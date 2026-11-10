Alemania cuenta con perder 800.000 puestos de trabajo debido a la IA

Algunos de los sectores que se verán más afectados serán los proveedores de servicios para empresas y los puestos de analistas en aseguradoras y bancos, por ejemplo, dijo Nahles al diario económico Handelsblatt.

Añadió que ya, según estudios de 2025, una de cada cuatro empresas en Alemania utiliza la IA para algún propósito y pidió que se invierta más en esta tecnología, pero sólo allí donde contribuye a aumentar la productividad.

Pese a todo, la presidenta de la Oficina Federal de Empleo aseguró que en paralelo a la destrucción de puestos de trabajo se creará también una cifra similar de plazas nuevas.

Con respecto a la recuperación económica en Alemania, indicó que pasará un tiempo hasta que su efecto se note en el mercado laboral y que posiblemente esto no ocurra hasta verano del año que viene, ya que de momento las empresas están esperando a recibir más encargos antes de contratar nuevo personal.

Por otro lado, Nahles advirtió del problema masivo que va a suponer en pocos años en Alemania la falta de mano de obra cualificada, ya que debido al cambio demográfico el país pierde aproximadamente medio millón de trabajadores cualificados cada año.

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Para hacer frente a este reto, es necesario actuar para atraer más mano de obra de fuera de la Unión Europea y hacer de Alemania un destino más atractivo en comparación con otros países receptores de inmigración, subrayó.