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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:55

Alemania retira drones y coches chinos de instalaciones militares por peligro de espionaje

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Berlín, 10 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa alemán ha dado la orden de retirar todos los drones de fabricación china de las instalaciones militares por peligro de espionaje y prohibir el ingreso a los cuarteles de coches fabricados en ese país.

Por EFE
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Según un portavoz de esa cartera, citado por la revista Der Spiegel, en el futuro el ejército alemán "no usará más modelos chinos y reemplazará sistemas existentes por productos alemanes o europeos".

Ya la semana pasada, todos los cuarteles del ejército recibieron la orden de no usar más los pequeños drones de fabricantes chinos como DJI.

El temor es que los drones puedan transmitir datos de carácter delicado sobre los cuarteles, los ejercicios o incluso sobre sistemas de armas alemanes a los servicios secretos chinos.

El Ministerio no ha querido precisar cuántos drones chinos ha comprado el ejército desde 2024, por considerar que se trata de una información que afecta la seguridad militar.

En 2024, en el marco de una estrategia para la compra de drones, el ejército hizo "una lista blanca" con modelos considerados adecuados entre los que se contaban los DJI, que se pueden adquirir en tiendas especializadas.

La revista dice que expertos consideran que el ejército tiene ahora varios miles de drones de ese tipo, comprados por comandantes locales.

La compra de drones chinos fue desde el comienzo controvertida, por no poder asegurar que no se iba a producir un flujo de información hacia Pekín.

La decisión de adquirir drones chinos se debió a la urgencia de compensar los vacíos que había en el ejército alemán en relación con esa tecnología, por lo que se decidió acelerar las compras, relegando a un segundo plano consideraciones de seguridad.

Con respecto a los coches, según Der Spiegel, hay una lista de modelos de fabricantes chinos como BYD, Geely y NIO que no tendrán más acceso a zonas consideradas de seguridad. Los soldados que tengan coches de esos fabricantes deberán aparcar fuera de los cuarteles y entrar en ellos caminando.

La razón de esa medida es el temor de que las cámaras y los sensores de esos coches registren datos sensibles y los hagan llegar a organismos de seguridad chinos.

Recientemente, militares noruegos comprobaron que durante una maniobra coches chinos que habían sido alquilados habían grabado informaciones importantes.

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