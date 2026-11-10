Alianza militar liderada por Rusia se reunirá para decidir el futuro de la díscola Armenia

"No hemos recibido tal solicitud (sobre la decisión de Armenia de abandonar la OTSC)", dijo este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa aseguró que la organización no tiene planes de expulsar a Armenia, pero puede privarla del derecho a voto hasta que salde sus deudas con la OTSC por el incumplimiento de las contribuciones anuales.

"Ereván lleva más de dos años sin pagar sus cuotas, lo que plantea la cuestión de aplicar a la República de Armenia las disposiciones del artículo 25 de la Carta de la OTSC", dijo Lavrov, quien precisó que se trata de la "privación del derecho a voto" y de la posibilidad de nominar candidatos para cargos de responsabilidad.

Además, en caso de aprobarse la medida, los ciudadanos armenios no podrán ser elegidos para cargos de importancia en la estructura del bloque fundado en 2002.

Como reconoció recientemente el secretario general de la OTSC, Taalatbek Masadikov, Armenia ya ha abandonado "de facto" la organización.

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El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, quien tiene intención de solicitar oficialmente el ingreso de su país en la Unión Europea, aseguró hace dos meses que no ve con malos ojos la exclusión de Armenia de la OTSC.

"Puedo decir con claridad que no tenemos previsto incrementar nuestra actividad en la OTSC. También sé que en la OTSC se debate la exclusión de Armenia. Estaré muy satisfecho si la organización excluye a Armenia", afirmó.

El líder armenio añadió que esto liberaría a Ereván del dilema sobre su futuro en la organización. De hecho, este miércoles, cuando los líderes de otros cinco miembros de la alianza - Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán- estén reunidos en Moscú, Pashinián estará en Turquía, otrora el principal enemigo de Armenia, asistiendo a las actividades de la COP31.

Ereván congeló su participación en la OTSC en febrero de 2024. Desde entonces, el pequeño país, que hasta hace pocos años era el principal aliado de Rusia en el Cáucaso, no ha participado en ninguna reunión del bloque y tampoco ha acogido ejercicios militares de la OTSC.

Los problemas entre Ereván y Moscú comenzaron con la guerra de 2020 en Nagorno Karabaj, que ganó Azerbaiyán, apoyado por Turquía.

Armenia admitió más tarde que no podía contar con la ayuda de sus aliados al ser Nagorno Karabaj territorio reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Por eso, no envió una solicitud formal de ayuda a la OTSC.

No obstante, en los años posteriores, Ereván denunció incursiones de tropas azerbaiyanas en su territorio. Entonces, Armenia pidió en dos ocasiones -2021 y 2022- a la OTSC activar los mecanismos de reacción en casos de crisis a raíz de la entrada de fuerzas azerbaiyanas en el territorio del país caucásico, pero la ayuda aliada nunca llegó.

Dos años después, Ereván congeló su participación en el bloque, aunque cuenta en su territorio con una base militar rusa.

A la vez, el pulso actual entre la alianza y su miembro díscolo puede durar años, ya que ninguna de las partes quiere iniciar formalmente el procedimiento de "divorcio".

"Anunciamos que congelamos nuestra membresía y que no vemos posibilidad de regresar. Entonces, ¿por qué hacerlo oficialmente?", dijo recientemente el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, al ser preguntado sobre la razón por la que Ereván no formaliza su salida del bloque en cuyas actividades ya no participa.

Según Mirzoyán, los documentos estatuarios de la alianza no incluyen tampoco un mecanismo de exclusión de uno de los miembros.

A la vez, Armenia, que pese a su acercamiento acelerado a Occidente conserva un fuerte vínculo económico con Rusia, subraya que no pretende obstaculizar las labores de la OTSC o bloquear las decisiones de la organización.

Ereván, dijo el primer ministro armenio el pasado 5 de noviembre, simplemente "ha perdido el interés" en esa alianza militar.