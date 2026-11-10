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10 de noviembre de 2026 - 10:00

Alliana cambia la cúpula militar en Paraguay tras el escándalo por la caída de Ueno bank

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Asunción, 10 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha ordenado cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas, después de que asumiera el Ejecutivo en medio del escándalo por la intervención de Ueno bank, que se saldó con la destitución del exmandatario Santiago Peña, actualmente detenido.

Por EFE
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Como nuevo comandante de las Fuerzas Militares fue designado el general Manuel Rodríguez Sosa, quien se desempeñaba como jefe del Ejército, según un comunicado del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas conocido este martes, cuando se cumple una semana del inicio del proceso contra Ueno.

Rodríguez reemplaza en el cargo a César Moreno Landaira.

Paraguay quedó sumido en una crisis desde el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un proceso de resolución contra Ueno bank por problemas de insolvencia, que ha generado preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, en su mayoría recursos pensionales.

Por otro lado, según la nota, el general Alcides Lovera Ortíz fue designado comandante interino del Ejercito Paraguayo.

Asimismo, Roberto José Idoyaga liderará de forma interina la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), en reemplazo de Julio Rubén Fullaondo.

El nuevo jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia es el general Fredy Oviedo Cáceres, quien sustituyó a Alcides Lovera.

Alliana asumió la Presidencia el viernes por sucesión constitucional, en su condición de vicepresidente, y desde entonces ha realizado numerosos cambios en su gabinete.

Entre los ministros que fueron ratificados en sus cargos figura Óscar González, titular del Ministerio de Defensa.

En un intento por devolver tranquilidad, el BCP anunció el lunes que un 93,1 % de los clientes de Ueno (unas 1.738.804 personas) cobijados por la garantía del Estado, que abarca depósitos hasta por 38.622 dólares, han recibido la devolución de sus recursos tras la intervención.

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