Argelia defiende ante la ONU el veto de Rusia a la propuesta de EE.UU. sobre la Minurso

"El último veto no surge de la nada. Fue una bendición encubierta", afirmó un miembro de la delegación argelina durante el debate sobre el bloqueo de Rusia a la resolución estadounidense para renovar la Minurso.

La delegación sostuvo que las tres rondas de conversaciones celebradas a principios de este año deberían haber contado con "más espacio y más tiempo" y lamentó que sus advertencias no fueran atendidas.

El texto presentado por Washington, que contó con la abstención de China, Pakistán y Somalia y once votos a favor, planteaba modificar su denominación para eliminar la referencia al referéndum y situaba el plan de autonomía marroquí como la única base para negociar una solución al conflicto.

"El proyecto de resolución vetado habría avalado, de haber sido aprobado, una desviación clara y peligrosa de los parámetros establecidos para la solución del conflicto del Sáhara Occidental", declaró el diplomático.

Pese a haber expirado su mandato, tras los vetos cruzados de EE.UU. y Rusia, Argelia sostuvo que el Consejo de Seguridad sigue obligado a cumplir sus responsabilidades respecto a este conflicto.

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"Argelia no será cómplice de ninguna iniciativa que se aparte de la doctrina de descolonización de la ONU", manifestó al concluir su intervención.

Antes, reclamó una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui.