Argentina confía en que el TIDM evite la explotación británica de crudo en Islas Malvinas

"Estamos confiados en que el tribunal, siguiendo su jurisprudencia, evite que haya nuevos pozos petrolíferos que sean perforados por el Reino Unido para explotar recursos no renovables", dijo a EFE el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen, miembro del equipo jurídico de Argentina.

"Argentina es consciente de que no le puede pedir al Tribunal de Derecho del Mar que resuelva la controversia de soberanía, por eso lo que estamos pidiendo simplemente es que mientras dure la controversia, el Reino Unido no explote recursos no renovables en la plataforma continental que es objeto también de controversia", explicó.

Este jurista con experiencia como juez ad hoc del TIDM participó horas antes, junto al asesor jurídico argentino Mario Oyarzábal y el también experto en derecho internacional Nicolaas Schrijver, en el primer día de exposición de argumentos en la vista oral de la corte que preside el juez camerunés Maurice K. Kamga.

"Nuestra demanda está limitada al marco de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar" (CONVEMAR), un tratado de 1982 rubricado por Argentina y Reino Unido, afirmó Kohen.

Argentina ha pedido al TIDM medidas cautelares destinadas a "impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental" de las Islas Malvinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Reino Unido ha concedido media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos en el suroeste del Océano Atlántico, incluido el proyecto Sea Lion.

Ese proyecto está operado por la petrolera israelí Navitas (65 %), de la también es socia la británica Rockhopper (35 %), y está programado para principios de 2027 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.