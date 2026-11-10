Argentina reitera a R.Unido su oferta de negociar todos aspectos de disputa sobre Malvinas

"Argentina reitera aquí, hoy, ante ustedes, su ofrecimiento de larga data al Reino Unido de reanudar las negociaciones con miras a resolver todos los aspectos de la disputa", dijo el asesor legal de la Cancillería Mario Javier Agustín Oyarzábal al término del primer día de la argumentación argentina ante el TIDM, al que Buenos Aires pide medidas cautelares para frenar el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en 2027 frente a la costa de las islas.

Argentina "invita al Reino Unido a cumplir con su obligación de no adoptar medidas que hagan más difícil o imposible la solución de la controversia, a abstenerse de cualquier acto que pueda poner en riesgo u obstaculizar el logro de un acuerdo definitivo, y a desplegar todos los esfuerzos necesarios para concertar arreglos provisionales de carácter práctico en tanto se logra dicha solución", dijo Oyarzábal.

En tanto se alcance esa solución, Argentina exhorta en concreto ahora al Reino Unido a abstenerse de cualquier acción unilateral respecto de los recursos naturales no renovables de la plataforma continental, y se compromete a hacer lo propio", recalcó.

Argentina lleva seis décadas de reclamos por la soberanía de las islas Malvinas, desde que la ONU reconoció en 1965 la existencia de una disputa entre este país y Reino Unido, etapa en la que ha habido desde una guerra hasta infructuosos intentos de entablar negociaciones.

El último capítulo de este conflicto se ha producido con la presentación de la solicitud de medidas provisionales urgentes por parte de Argentina ante el TIDM, del que ambos Estados, que se enfrentaron en una guerra por las Malvinas en 1982, son Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

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Oyarzábal se refería en su discurso de cierre de la argumentación argentina a la autorización "unilateral" de Londres de media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos el suroeste del Océano Atlántico, incluido en el yacimiento Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros al norte de las Malvinas.

A finales de 2025, la autoridades británicas aprobaron el proyecto Sea Lion, operado por la petrolera israelí Navitas (65 %), de la que también es socia la británica Rockhopper (35 %).

Las empresas prevén iniciar los trabajos en marzo de 2027 y comenzar a explotar el yacimiento en 2028.

"Durante más de 50 años, los dos Estados han mantenido una controversia relativa a la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos de la plataforma continental que rodea las islas", explicó Oyarzábal.

"Desde que la Asamblea General instó a las partes en la Resolución 31/49 a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales, no se ha extraído ni un solo barril de petróleo de esa plataforma continental. Por su parte, Argentina ha cumplido con ese llamado y no ha otorgado ninguna licencia en las zonas en disputa, a diferencia del Reino Unido", sostuvo.

Esa situación, afirmó, "se encuentra ahora al borde de ser alterada de manera irreversible" con las licencias otorgadas por el Reino Unido para la explotación de hidrocarburos.

El asesor legal de la Cancillería sostuvo que está previsto que una unidad móvil de perforación en alta mar llegue a la zona, y que la perforación de 23 pozos comience "en cuestión de meses".

Oyarzábal instó a los magistrados del TIDM a "asegurar que no se lleve a cabo ninguna nueva perforación en una zona en disputa en tanto esté pendiente el laudo arbitral".

El balance de las consecuencias, argumentó, "no podría ser más claro".

"Si se dictan las medidas solicitadas, ninguna de las partes perderá derecho alguno. Los recursos permanecerán en su lugar, a disposición de cualquiera de los dos Estados que resulte tener derecho a ellos una vez resuelta la controversia. Si no se dictan, una de las dos partes se verá privada de forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, nunca podrá ser restaurado", enfatizó.

"Se habrá generado un hecho consumado irreversible, y el proceso de descolonización encomendado por las Naciones Unidas se verá gravemente comprometido", añadió, y dijo que "ninguna indemnización que pudiera concederse sería capaz de restablecer la situación anterior respecto del lecho y el subsuelo marinos".