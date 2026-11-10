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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 21:00

Artífice de captura del líder de Sendero Luminoso viajó a España para trasplante de médula

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Lima, 10 nov (EFE).- El general retirado Benedicto Jiménez, exjefe del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú que capturó en 1992 al líder del grupo subversivo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, viajó a España para recibir un trasplante de médula ósea, según informó este martes el ministerio del Interior.

Por EFE
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El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú hizo posible, el lunes, el traslado de Jiménez, diagnosticado con leucemia mieloide aguda, a la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, en un avión médico especialmente acondicionado para el traslado de pacientes críticos, precisó una nota de prensa del ministerio.

Jiménez, de 73 años, agradeció al ministro del Interior, César Astudillo, por "la segunda oportunidad que usted me ha dado", al facilitar las gestiones para hacer posible su traslado a un establecimiento médico especializado en el extranjero.

El ministerio precisó que el seguro policial cubrirá en forma íntegra el tratamiento al que será sometido el general en retiro y que continuará realizando el seguimiento de su evolución clínica, así como las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad de su tratamiento.

En octubre pasado, Jiménez había pedido, en un video, el apoyo de las autoridades peruanas para seguir su tratamiento en el extranjero y poder acceder a un trasplante de médula ósea como única salida a su enfermedad.

Ante esto, Jiménez solicitó el apoyo del ministro del Interior, César Astudillo, y del comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, para que se convoque una junta médica que evalúe su caso, ya que actualmente está internado en una clínica de Lima.

Posteriormente, el viceministro de seguridad pública, César Jordán, aseguró a la emisora RPP que el ministro Astudillo "ha tomado acciones" sobre el caso y se va "a hacer una cita médica inmediatamente para dar una solución" en el Hospital de la Policía.

"Si se necesita enviarlo al extranjero, se le va a enviar", aseguró.

Jiménez fue ascendido el 17 de julio de 2025 a general de la Policía Nacional, tras haber permanecido durante décadas con el grado de coronel a pesar de ser considerado el gran artífice de las acciones de inteligencia que permitieron la captura de Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992.

La decisión fue oficializada por la entonces presidente peruana Dina Boluarte (2022-2025), por "las acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber en los hechos ocurridos durante los años 1990, 1991, 1992 y 1993" en Perú.

En la década pasada, el exoficial fue vinculado con una presunta organización liderada por el abogado Rodolfo Orellana, acusada de dedicarse a la venta ilegal de inmuebles del Estado peruano, por lo que se ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra, aunque luego pasó a arresto domiciliario por sus condiciones de salud.

En 2006, tras su retiro de la Policía, Jiménez se presentó, sin éxito, como candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano (PAP) del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

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