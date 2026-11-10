Asesinan a tiros a un mando policial en el estado mexicano de Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó a EFE que la víctima es Bernardino Gómez Ávila, quien actualmente se desempeñaba como comandante de uno de los dos turnos (de 24 horas cada uno) de la Guardia Civil, en la ciudad de Morelia, capital del estado.

Gómez Ávila fue asesinado a balazos en la mañana, mientras se encontraba en su día de descanso y se disponía a atender un minisúper de su propiedad, ubicado a unos 10 kilómetros del Centro Histórico de Morelia.

Los sicarios utilizaron armas cortas y huyeron a bordo de un vehículo, por lo que personal de la Fiscalía analiza videograbaciones de cámaras de seguridad del servicio de emergencias 911 para tratar de identificar el automóvil y a los responsables.

La Fiscalía reveló que entre las líneas de investigación se encuentra una posible venganza, ya que la víctima estaba relacionada en un proceso penal por el delito de privación ilegal de la libertad de seis personas, en el 2016.

Además, Gómez Ávila contaba con un amparo judicial que lo protegía contra una orden de aprehensión que existía en su contra, por el delito de homicidio, registrado en el municipio de Zamora, en el occidente de Michoacán.

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Bernadino Gómez ocupó diversas funciones dentro de la Guardia Civil, durante la administración encabezada por el general del Ejército, José Alfredo Ortega Reyes, como secretario de Seguridad Pública de Michoacán, entre el 2021 y el 2024.

Entre los principales cargos que desempeñó se encuentra el de Comisario Regional de la Guardia Civil, en el municipio de Uruapan.

Gómez Ávila también fue víctima de un ataque a balazos realizado por un grupo de sicarios en 2017, cuando se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Ziracuaretiro, colindante con Uruapan.

En Morelia, operan principalmente dos carteles del narcotráfico, autodenominados como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Los Caballeros Templarios. Ambas organizaciones criminales también tienen presencia en Uruapan.

El crimen ocurre en un contexto de violencia sostenida contra autoridades y cuerpos de seguridad en México.

La organización Causa en Común reportó que, hasta el 10 de septiembre pasado, habían sido asesinados 212 agentes de seguridad pública en el país, un promedio de uno al día, y colocó a Michoacán entre los estados con más casos, con 29 víctimas.

La violencia también golpea a funcionarios locales. En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales en México, de los cuales 136 terminaron en asesinato.

Mientras que Causa en Común registró, ese mismo año, 348 policías asesinados en el país, con Michoacán entre los estados más afectados.