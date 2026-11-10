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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:00

Autoridades de Trinidad y Tobago buscan a cinco desaparecidos en un accidente marítimo

Imagen sin descripción

San Juan, 10 nov (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago continúan este martes la búsqueda de cinco personas que desaparecieron en el mar tras un accidente ocurrido el pasado domingo en Staubles Bay, Chaguaramas, en el noroeste de la isla caribeña.

Por EFE
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"Hasta el momento no ha habido avistamientos confirmados", indicó la Guardia Costera trinitense en su comunicado de prensa más reciente publicado en su cuenta de Facebook.

"La operación de búsqueda y rescate continúa en curso; la Guardia Costera de Trinidad y Tobago sigue coordinando los esfuerzos junto con sus organismos asociados para localizar a las personas que permanecen sin ser halladas", añadió la agencia en la nota.

De acuerdo con los medios trinitenses, las cinco personas desaparecidas fueron identificadas como Kieyanna Seechan, de 17 años; Amir Ali, de 18; Anil Ahyee, de 38; Titus Augustine, de 25; y Lorenzo Oliver, de 35.

Según la investigación policial trinitense, el accidente ocurrió en la tarde noche del pasado domingo, cuando una embarcación de 28 pies (8,5 metros), en la que viajaban 18 personas, chocó con otra embarcación de 29 pies (8,8 metros), en la que iban 14.

Por el impacto, la embarcación más grande se hundió.

La mayoría de los pasajeros fueron rescatados por pescadores que estaban en la zona y al menos siete viajeros fueron llevados a diversos centros sanitarios, entre ellos, el Centro Médico St. James y el Hospital General de Puerto España.

Entre las agencias de seguridad que se unieron en las labores de búsqueda están la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, la Unidad Costera del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, la organización no gubernamental Hunters' Search and Rescue Team, voluntarios y otros organismos estatales que rastrearon la zona.

"El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago y la División de Servicios Marítimos del Ministerio de Obras están llevando a cabo investigaciones sobre las circunstancias que rodean el incidente", informó la Guardia Costera trinitense.

La dependencia aseguró "que la operación continúa en curso y que se están realizando todos los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas".

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