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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:25

Aznar augura tiempos de cambio en España y confía en el "valor correctivo" de las urnas

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar dijo este martes que las próximas elecciones generales en España traerán "esperanza y cambios para bien" al panorama político del, al tiempo que reivindicó el poder de los ciudadanos para "corregir desviaciones de los gobiernos" a través de las urnas.

Por EFE
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"Yo defiendo la superioridad de las democracias sobre los autoritarismos y aprecio mucho el valor correctivo que tienen las democracias", dijo en una videoconferencia el político español durante el XI Diálogo Presidencial, que reúne a expresidentes iberoamericanos en la universidad Miami-Dade College (MDC) de Miami.

"Los ciudadanos saben muy bien que las democracias les ofrecen modos de corregir desviaciones de los gobiernos", agregó el político conservador a menos de tres semanas de las elecciones generales en España, que tendrán lugar el próximo día 29.

Aznar, presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 al frente del Partido Popula (PP), recordó que Europa atraviesa una ola de cambios que ya ha afectado a países como Hungría o Serbia, y aclaró que "es motivo de esperanza" que se extienda a España.

Hace un año, en esta misma conferencia, Aznar había lamentado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quería convocar elecciones anticipadas "porque las pierde".

Una decena de exjefes de Gobierno de América Latina y España analizan este martes en Miami los grandes retos geopolíticos, económicos y sociales que afronta la región, durante este foro del Grupo IDEA, que reúne a expresidentes iberoamericanos de derecha y centroderecha.

Además del escenario europeo, Aznar también habló brevemente sobre la situación en América, comenzando por las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que afirmó que dieron lugar "al mayor cambio político desde 1974".

Y transmitió nuevamente su esperanza de un "cambio definitivo" en Venezuela "de la mano de María Corina Machado, mientras destacó los cambios políticos en otros países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Perú o Colombia.

El acto condecora este año, precisamente, a la opositora venezolana con el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026.

El galardón será recogido en su nombre por su hijo, Ricardo Sosa Machado, ya queMaría Corina Machado se encuentra en Venezuela desde octubre, cuando regresó a su país con lo que puso fin a diez meses de exilio. EFE hbc/ims

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