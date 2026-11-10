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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:25

Boeing reducirá un 5 % su plantilla en la división de aviones comerciales

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Washington, 10 nov (EFE).- El fabricante de aviones estadounidense Boeing recortará un 5 % la plantilla a partir de diciembre en su división de aviones comerciales tras los débiles resultados del tercer trimestre de 2026, confirmó a EFE la compañía.

Por EFE
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"Lamentablemente, esto significa que debemos ajustar nuestra plantilla a nuestro plan de negocios revisado, lo que resultará en una reducción de aproximadamente el 5% mediante una combinación de bajas voluntarias y despidos involuntarios, cuyas notificaciones comenzarán en diciembre", reza en la carta enviada por la presidente y consejera delegada, Stephanie Pope, a los empleados.

Según la directiva, las inversiones realizadas por la compañía han contribuido "a mejoras significativas" pero sin los avances sustanciales para una recuperación completa.

"Tal como se indicó en nuestros resultados del tercer trimestre, necesitamos reajustar el ritmo de aumento de nuestra producción para brindar a nuestras fábricas y socios de la cadena de suministro tiempo adicional para alcanzar la estabilidad", justificó Pope.

El ajuste en los calendarios de producción y la reducción de la fabricación de aeronaves sitúa a la empresa en "un exceso de personal", explicó la presidente en la misiva.

Tras años encadenando pérdidas por la crisis del 737 MAX, la pandemia y varios problemas de producción, Boeing ha mejorado su situación financiera, y en el tercer trimestre redujo su pérdida neta a 116 millones de dólares, frente a los 5.339 millones del mismo periodo de 2025, cuando registró un cargo de 4.900 millones por los retrasos de certificación del 777X.

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