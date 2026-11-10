Brasil lanza en la COP31 una hoja de ruta mundial para abandonar los combustibles fósiles

La iniciativa brasileña quiere impulsar pasos concretos mediante acciones voluntarias de los Estados, sin sustituir las negociaciones formales de la COP31, donde países petroleros como Arabia Saudí bloquean avances en el abandono de los combustibles fósiles porque las decisiones se toman por unanimidad.

Ana Toni, directora ejecutiva de la Presidencia brasileña de la COP30, celebrada el año pasado en Belém, explicó que la iniciativa busca convertir un proceso muy complejo, como abandonar los combustibles fósiles, en pequeños pasos adaptados a cada país.

"Nuestra hoja de ruta se centra en medidas a corto plazo que cada país puede aplicar de manera diferente, partiendo de la premisa de que todos tienen situaciones iniciales distintas", explicó.

Al acto de presentación de la hoja de ruta asistieron el secretario general de la ONU, António Guterres; el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, y el exsecretario de Estado estadounidense y antiguo enviado especial para el clima, John Kerry, entre otros.

Toni agregó que "la idea es que cada país pueda evaluar por dónde empezar y visualizar el camino que debe seguir para avanzar en la transición".

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El documento brasileño no establece obligaciones vinculantes ni una fecha universal para eliminar los combustibles fósiles, sino que ofrece herramientas para que cada país diseñe su propia transición.

Su principal novedad es un sistema de diagnóstico denominado Índice de Preparación de Belém, que permite evaluar tanto la dependencia de una economía de los combustibles fósiles como su capacidad para sustituirlos.

La propuesta distingue tres grandes desafíos: reducir el consumo de combustibles fósiles, transformar la economía y afrontar las consecuencias de esa transición.

Por ejemplo, un país exportador de petróleo deberá encontrar nuevas fuentes de ingresos y empleo, mientras que otro dependiente de las importaciones necesitará desarrollar alternativas a esa fuente de energía.

A partir de ese diagnóstico, la hoja de ruta propone diferentes medidas políticas, económicas e institucionales para avanzar hacia las energías limpias.

Toni pidió a los gobiernos que comiencen a evaluar su situación sin esperar más tiempo.

"Empiecen ahora, desde donde estén. No esperen. Planificar es bueno. Así que empecemos a planificar", pidió a los asistentes.

La iniciativa contó con el respaldo de Guterres y de Stiell, que destacó que permite traducir los compromisos internacionales en políticas nacionales.

"Los países parten de sistemas energéticos, dependencias económicas y capacidades diferentes. Sus caminos serán distintos, pero todos deben actuar ahora", señaló Stiell.

El responsable para cambio climático de la ONU destacó que la transición debe combinar la ampliación de las renovables, redes eléctricas y almacenamiento con la reducción del consumo de combustibles fósiles, además de financiación para los países con menos recursos.

"Esta hoja de ruta ayuda a los países a cumplir lo que ya han acordado", afirmó.

John Kerry, por su parte, advirtió de que los compromisos internacionales resultan insuficientes mientras continúen aumentando las inversiones en petróleo y gas.

"Las palabras en una decisión de una COP no reducen ni una sola tonelada de emisiones. Los planes y las inversiones sí", sostuvo.

Kerry recordó que, pese al acuerdo de Dubái, el consumo mundial de combustibles fósiles continúa aumentando.

"No necesitamos más promesas. Necesitamos planes", insistió.