Bruselas afirma que Rusia usa "herramientas y métodos para manipular el debate público"

La misma fuente señaló que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) comparte con los Estados miembros de manera regular datos de la manipulación de información por parte de terceros países.

Preguntado por la información difundida por la agencia Reuters en la que se sostiene que una red clandestina rusa intentó explotar los disturbios del mes pasado en Francia, el mismo portavoz confirmó a EFE que "Rusia está utilizando una amplia gama de herramientas y métodos con el fin de manipular el debate público".

Las mismas fuentes explicaron que Moscú también utiliza esta metodología para "sembrar la desconfianza y socavar la credibilidad de las instituciones democráticas" de los Estados miembros.

"El SEAE comparte periódicamente con los Estados miembros información sobre la manipulación de la información procedente del extranjero", añadió el portavoz.

Reuters informó este lunes de que una red rusa clandestina se valió de las redes sociales para culpar de los disturbios en Francia a la inmigración descontrolada, así como para hacer pensar que el Gobierno francés "había perdido el control", indicó una evaluación interna de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la agencia británica en el informe de la UE se lee que el grupo ruso, llamado "Operación Overload", difundió vídeos en los que se suplantaba la identidad de medios de comunicación occidentales los cuales afirmaban de violaciones por parte de manifestantes o la proximidad de ataques terroristas.