Bukele no emitió un comunicado apoyando a Trump tras las elecciones de noviembre

Publicaciones en redes sociales como Facebook, X y TikTok comparten un comunicado atribuido a la Presidencia de El Salvador, en el que Nayib Bukele expresa su solidaridad a su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de conocerse los resultados las elecciones de medio mandato el pasado 3 de noviembre.

“Expresamos nuestra solidaridad con Donald Trump, quien tendrá que enfrentar algo que en El Salvador ya superamos: un Congreso que no obedece al presidente. A nuestros amigos republicanos les recordamos que perder elecciones no es el fin del mundo. Siempre se puede cambiar la Constitución”, se puede leer en el supuesto comunicado difundido.

Además, el escrito pide a los demócratas que cualquier investigación que se realice sobre los acuerdos de El Salvador con Washington se realicen con "absoluta discreción" o que "preferiblemente no se realice".

HECHOS: La imagen del comunicado compartido en redes fue generada artificialmente y no hay información pública sobre la opinión de Bukele respecto a los resultados de las pasadas elecciones en Estados Unidos. Hasta el momento, ni el mandatario ni la Presidencia de El Salvador han emitido una opinión sobre la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato.

Un análisis de la pieza con la herramienta ‘Fake Image Detector’ apunta a que la imagen del supuesto comunicado de Bukele fue creada o modificado mediante un ordenador con un 71 % de probabilidad.

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Adicionalmente, otra revisión de la imagen con la herramienta SynthID revela que contiene una marca de agua digital e indica que esta foto está "fabricada o editada con la IA de Google".

Una búsqueda en las redes sociales del mandatario salvadoreño y en las de la Presidencia de El Salvador no encuentra ningún rastro de la imagen compartida en redes y tampoco de algún posicionamiento o declaraciones sobre los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre.

Además, una búsqueda avanzada en Google tampoco encuentra ninguna prueba de que Bukele haya emitido alguna opinión pública sobre el resultado de las elecciones estadounidenses del pasado 3 de noviembre. Tampoco hay evidencias de estas opiniones en el archivo de la Agencia EFE.

Los mensajes se producen después de que el pasado 3 de noviembre la victoria demócrata permitiera al partido arrebatar a los republicanos el control del Congreso estadounidense y conquistar bastiones conservadores como Texas, en un revés para el presidente, Donald Trump, que afrontará los dos últimos años de su mandato con una oposición capaz de frenar sus principales iniciativas.

En conclusión, no es cierto que una imagen difundida en redes se corresponda con un comunicado de Bukele sobre los recientes resultados de las elecciones de medio mandato en EE.UU. Se trata de una imagen generada artificialmente y no hay rastros de pronunciamientos similares por parte del Gobierno salvadoreño en línea.