Camioneros inician paro y bloquean principales rutas de Chile por el alza de combustibles

"Las confederaciones de camiones más grandes están todas arregladitas, por eso no salen a movilizarse. Nosotros somos camiones pymes, somos grúas pymes, somos taxistas pymes. Somos una parte importante del país, la parte que mueve realmente la economía", dijo en declaraciones a medios Matías Campo, uno de los líderes de la protesta.

Las manifestaciones se registran desde la madrugada de este martes en distintos puntos de Santiago, así como en la regiones de Biobío y Tarapacá, a 500 kilómetros al norte y 1.800 kilómetros al sur de la capital, respectivamente.

El llamado hasta ahora es a no bloquear totalmente el paso en autovías como la Ruta 5 o la Ruta 68, sino en ocupar unos carriles para ralentizar el tráfico.

Entre las demandas de los transportistas se encuentran la eliminación transitoria del impuesto a los combustibles o la revisión de los peajes de las autopistas.

La Cámara de la Producción y del Comercio Biobío y otras organizaciones regionales aseguraron en un comunicado que entienden "la compleja situación que enfrentan los transportistas de carga, especialmente los pequeños y medianos", pero aseguraron que "un paro agrava profundamente la crisis económica que se busca resolver".

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"Si las movilizaciones interrumpen el acceso a los puertos y el flujo de carga, el daño recaerá sobre las empresas que sostienen la actividad regional, generando un círculo vicioso (...) El impacto será devastador", añadieron.

Los manifestantes se quejan, además, de que el Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, se ha sentado solo a negociar con las principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), que se desmarcaron de la protesta.

El paro tiene lugar un día después de que el mandatario ultraderechista anunció un proyecto de ley para contener el alza de los precios de los combustibles durante 90 días y establecer un tope en el incremento de los precios de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares).

Desde que inició la guerra en Oriente Medio, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

Chile importa prácticamente todo el combustible que consume y dispone desde 2014 del llamado Mecanismo De estabilización de precios de los combustibles (Mepco), una herramienta que busca evitar que los precios de los combustibles cambien de forma brusca cada semana debido a la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

A los pocos días de llegar al poder, Kast tomó la controvertida decisión de no recurrir al Mepco y trasladar a los consumidores todo el aumento del precio de los combustibles.

El precio de la gasolina aumentó entonces un 32 % y el del diésel un 62 %, lo que generó un impacto en cadena en distintos sectores económicos y hundió la popularidad del presidente, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.

"Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo mejoramos la situación", indicó este martes en un acto oficial Kast.

El alza de los combustibles está empujando a la inflación a su nivel más alto en 18 meses y el IPC subió 0,5 % en octubre, acumulando una variación anual de 4,5 %.