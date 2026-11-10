Capriles critica que se desconozca plan de recuperación del sistema eléctrico en Venezuela

El también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela afirmó en X que el chavismo continúa "volviendo leña (destruyendo)" al país tras 27 años en el poder y denunció cortes eléctricos de "horas y horas", especialmente en regiones alejadas de Caracas.

Por tanto, exigió la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, instituciones señaladas por la oposición de servir al chavismo, para la celebración de unas presidenciales y la elección de un nuevo gobierno.

El sábado, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, prometió una "solución definitiva" a los problemas de electricidad en el país a través de la reforma de la ley del servicio eléctrico, que aseguró será aprobada hoy martes.

La ley promete "contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad", así como "asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas", según una lectura de la norma en el Parlamento el pasado 22 de octubre.

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.

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La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que "pronto" llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales.