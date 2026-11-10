ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:50

Carney se reunirá con Xi en el marco de su gira por Asia para impulsar el comercio

Imagen sin descripción

El viaje, que concluirá el 19 de noviembre, llevará a Carney a cuatro cumbres internacionales y se produce en medio de las tensiones comerciales con Washington, señalaron este martes altos funcionarios canadienses. El objetivo declarado del Ejecutivo es duplicar las exportaciones canadienses a mercados distintos del estadounidense para 2035.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La primera escala será Dublín, donde el jueves participará en la cumbre de la Comunidad Política Europea para impulsar la 'Alianza para el Futuro' acordada a finales de octubre con la Unión Europea (UE), que contempla estrechar las relaciones económicas, tecnológicas y de defensa y podría otorgar a Canadá el estatus de 'miembro asociado' de la UE.

Después viajará a Manila, donde el 14 de noviembre se reunirá con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y el día 15 participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ottawa aspira a concluir antes de finales de año sendos acuerdos de libre comercio con Filipinas y la ASEAN. Según los funcionarios, las conversaciones están en su recta final, aunque no confirmaron que los pactos vayan a firmarse durante la visita.

En 2025, los intercambios comerciales entre Canadá y la ASEAN superaron los 52.000 millones de dólares canadienses (36.640 millones de dólares estadounidenses), según cifras oficiales.

Carney viajará después a la capital camboyana, Nom Pen, para la Cumbre de la Francofonía, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre y en la que está previsto que Canadá sea designado país anfitrión de la edición de 2028. Allí también participará en una feria de innovación y negocios con presencia de más de 50 empresas canadienses.

La gira culminará en la ciudad china de Shenzhen, donde el mandatario se entrevistará con Xi el 17 de noviembre, participará en un foro empresarial el día 18 y asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 19.

Será la segunda visita de Carney a China este año, después de que ambos países iniciaran un acercamiento comercial que, según Ottawa, permitirá abrir mercados por valor de más de 7.000 millones de dólares canadienses.

Los funcionarios no precisaron si Carney abordará con Xi las denuncias de violaciones de derechos humanos o de injerencias chinas, aunque aseguraron que Ottawa plantea regularmente esas cuestiones a Pekín.

También señalaron que habrá oportunidades de contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión del APEC, sin confirmar un encuentro bilateral.

Respecto a la asistencia prevista del presidente ruso, Vladímir Putin, Canadá consideró que ésta no representa los valores del APEC y aseguró que denunciará la invasión rusa de Ucrania durante el foro.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar