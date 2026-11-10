Carney se reunirá con Xi en el marco de su gira por Asia para impulsar el comercio

La primera escala será Dublín, donde el jueves participará en la cumbre de la Comunidad Política Europea para impulsar la 'Alianza para el Futuro' acordada a finales de octubre con la Unión Europea (UE), que contempla estrechar las relaciones económicas, tecnológicas y de defensa y podría otorgar a Canadá el estatus de 'miembro asociado' de la UE.

Después viajará a Manila, donde el 14 de noviembre se reunirá con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y el día 15 participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ottawa aspira a concluir antes de finales de año sendos acuerdos de libre comercio con Filipinas y la ASEAN. Según los funcionarios, las conversaciones están en su recta final, aunque no confirmaron que los pactos vayan a firmarse durante la visita.

En 2025, los intercambios comerciales entre Canadá y la ASEAN superaron los 52.000 millones de dólares canadienses (36.640 millones de dólares estadounidenses), según cifras oficiales.

Carney viajará después a la capital camboyana, Nom Pen, para la Cumbre de la Francofonía, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre y en la que está previsto que Canadá sea designado país anfitrión de la edición de 2028. Allí también participará en una feria de innovación y negocios con presencia de más de 50 empresas canadienses.

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La gira culminará en la ciudad china de Shenzhen, donde el mandatario se entrevistará con Xi el 17 de noviembre, participará en un foro empresarial el día 18 y asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 19.

Será la segunda visita de Carney a China este año, después de que ambos países iniciaran un acercamiento comercial que, según Ottawa, permitirá abrir mercados por valor de más de 7.000 millones de dólares canadienses.

Los funcionarios no precisaron si Carney abordará con Xi las denuncias de violaciones de derechos humanos o de injerencias chinas, aunque aseguraron que Ottawa plantea regularmente esas cuestiones a Pekín.

También señalaron que habrá oportunidades de contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión del APEC, sin confirmar un encuentro bilateral.

Respecto a la asistencia prevista del presidente ruso, Vladímir Putin, Canadá consideró que ésta no representa los valores del APEC y aseguró que denunciará la invasión rusa de Ucrania durante el foro.