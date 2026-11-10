Chequia y Eslovaquia rechazan exigencia de Merz de fijar ayuda a Ucrania en presupuesto UE

"Las amenazas son inaceptables", dijo el primer ministro checo, Andrej Babis, en una rueda de prensa en Bratislava tras el consejo de ministros conjunto que mantuvieron los ejecutivos de ambos países.

"No estamos en una posición de subordinación. Somos la República Checa, un Estado soberano", afirmó el magnate, que lidera una coalición de populistas y eurocríticos.

Babis recordó que ya existe una asignación de 100.000 millones de euros para Kiev en las próximas cuentas comunitarias.

Pero, aparte de esos fondos, la UE trata ahora de consensuar un nuevo préstamo de 70.000 millones de euros para hacer frente al gasto militar inmediato de Kiev.

El canciller alemán, Friedrich Merz, reclamó este martes cambiar el marco financiero y defendió que, junto a las nuevas prioridades de la defensa y la competitividad, es preciso fijar en los presupuestos el apoyo común de todos los miembros de la UE a Ucrania.

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Babis informó hoy sobre una misiva que envió al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de la cumbre informal de la UE en Dublín este jueves, en la que rechaza vincular la financiación adicional para Ucrania con las negociaciones sobre el presupuesto plurianual comunitario.

"La Unión debe mantener la capacidad de determinar y financiar sus políticas y prioridades a largo plazo, independientemente de cómo evolucione la situación", dijo el primer ministro checo.

"Lo que hace el canciller federal (alemán) es un chantaje en toda regla", declaró, por su parte, el primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico.

"Eslovaquia no formará parte de otro préstamo de 70.000 millones de euros. Punto y aparte. Hemos acabado. Y lo que pase después, no lo sé", dijo el mandatario eslovaco, al recordar que su país tiene el mismo derecho de veto que Alemania.

"Esta guerra es un absoluto despropósito", concluyó Fico, quien, tras la salida del poder del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, se ha posicionado como el líder de la UE más crítico con Ucrania.