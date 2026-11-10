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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 01:25

China condena a muerte a una mujer por asesinato descubierto 28 años después en una azotea

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Pekín, 10 nov (EFE).- Un tribunal chino condenó este martes a muerte a una mujer por asesinar en 1997 a otra a la que debía dinero y ocultar su cadáver en una jardinera de la azotea de un centro comercial, donde los restos permanecieron enterrados durante 28 años hasta que unos obreros los descubrieron en junio de 2025.

Por EFE
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El Tribunal Popular Intermedio de Luzhou, en la provincia central de Sichuan, impuso la pena capital a la acusada, identificada por su apellido Chen, por homicidio intencionado, falsificación y uso de documentos de identidad y cruce ilegal de fronteras, informó la corte en un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social local Wechat.

Un segundo acusado, de apellido Yang y marido de Chen, fue condenado a muerte con suspensión de dos años por su participación en el asesinato, una pena que puede conmutarse por cadena perpetua si no comete nuevos delitos durante ese período.

Según la sentencia, Chen había pedido prestados 40.000 yuanes (5.600 dólares) a la víctima, de apellido Wu, en 1996 y se comprometió a devolverlos antes del Año Nuevo lunar siguiente.

Sin embargo, ante la proximidad del vencimiento y para evitar el pago, decidió asesinarla y convenció a Yang para que participara en el crimen.

El 1 de febrero de 1997, Chen atrajo a Wu hasta un almacén, donde Yang la inmovilizó mientras la primera la estrangulaba. Ambos ocultaron posteriormente el cadáver en una jardinera de la azotea del edificio.

Los restos fueron descubiertos el 7 de junio de 2025 durante unas obras de impermeabilización del centro comercial.

El tribunal también consideró probado que Chen utilizó documentos de identidad falsos entre 2008 y 2025 para realizar trámites administrativos, comprar billetes y viajar tanto dentro como fuera de China.

Según la normativa china, condenas a muerte dictadas por los tribunales deben ser revisadas y aprobadas por el Tribunal Supremo Popular antes de que puedan ejecutarse.

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