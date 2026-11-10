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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:15

China denuncia ciertas falsas acusaciones de espionaje en plena polémica por caso Nvidia

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Pekín, 10 nov (EFE).- El Ministerio de Seguridad del Estado, principal agencia de inteligencia de China, difundió este martes en redes el caso de un empleado público que acusó falsamente a un compañero de espionaje, en plena polémica por la presunta operación llevada a cabo por una empresaria china contra el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

Por EFE
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"Recientemente, los órganos de seguridad del Estado han sancionado, conforme a la ley, un caso en el que una persona, por desahogar su malestar, denunció maliciosamente ante una entidad extranjera a un compañero de trabajo como espía", señala el organismo en un comunicado.

El caso que presenta es el de un hombre apellidado Liu, quien trabajaba en una institución pública que en 2024 empezó a buscar candidatos para un puesto en el extranjero.

Convencido de ser superior, Liu confiaba que se haría con el destino; sin embargo, el empleador eligió a otro compañero de apellido Li, el cual fue señalado por Liu ante una entidad extranjera como espía "para vengarse".

El ministerio explicó que, aunque su investigación demostró que Liu actuó "únicamente para desahogar agravios personales, sin intención de poner en peligro al Estado", su denuncia falsa tuvo, no obstante, un "efecto adverso" sobre la seguridad nacional de China, y Liu recibió una amonestación administrativa.

Tras presentar este ejemplo, el organismo advirtió de que el público no debe "tratar los asuntos de seguridad nacional como un juego de niños" y señaló que inventar hechos o difundir información falsa "conlleva inevitablemente sanciones legales".

El ministerio ha lanzado otros avisos con anterioridad en los que alerta de que las agencias de espionaje extranjeras han estado penetrando en las medidas de seguridad de empresas y robando secretos, o incluso volviendo a ciudadanos chinos contra su Gobierno.

El caso coincide con la controversia desatada después de que el diario estadounidense The New York Times vinculara a la empresaria china Alice Huang con los servicios de inteligencia de Pekín y con una supuesta relación extramatrimonial con el directivo de Nvidia.

Nvidia anunció el domingo una investigación independiente sobre las informaciones de que su consejero delegado habría sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera, aunque aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales ni la seguridad nacional estadounidense.

Pekín, por su parte, reiteró el lunes su rechazo a las acusaciones contra Alice Huang, que el portavoz de Exteriores Guo Jiakun calificó de "pura invención y una calumnia".

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