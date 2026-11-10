ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 21:40

China pide a Francia y Eslovaquia que contribuyan a estabilizar las relaciones con la UE

Imagen sin descripción

Pekín, 11 nov (EFE).- China pidió a Francia y Eslovaquia que desempeñen un papel constructivo en las relaciones entre Pekín y la Unión Europea (UE) y defendió que las fricciones comerciales se resuelvan mediante el diálogo, durante contactos mantenidos este martes por el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, con sus homólogos de ambos países.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante una conversación telefónica con el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, Wang señaló que las relaciones entre China y la UE están vinculadas a los intereses fundamentales de ambas partes y abogó por que avancen en una dirección "estable".

El jefe de la diplomacia china aseguró que Pekín y la UE "se benefician de la cooperación y sufren las consecuencias de la confrontación", informó la Cancillería china en un comunicado publicado anoche en su página web.

Wang también defendió el fortalecimiento de la confianza política entre China y Francia, así como una mayor coordinación en asuntos multilaterales, al recordar la responsabilidad de ambos países como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por su parte, Barrot expresó, según el comunicado chino, la disposición francesa a mantener contactos de alto nivel, profundizar la cooperación bilateral y contribuir a impulsar el diálogo entre China y la UE.

Ese mismo martes, Wang se reunió en Pekín con el ministro eslovaco de Exteriores, Juraj Blanár, ante quien lamentó que "la situación internacional es cada vez más turbulenta y la globalización económica enfrenta dificultades".

El canciller chino abogó por resolver las fricciones mediante "el diálogo y las consultas", además de preservar conjuntamente la liberalización comercial y la globalización económica.

Wang manifestó asimismo su deseo de que Eslovaquia siga contribuyendo de manera constructiva a la estabilidad de las relaciones entre China y la UE.

Según la Cancillería, Blanár indicó que su país "se opone al proteccionismo y a las guerras comerciales" y también abogó por el diálogo para resolver las diferencias entre Pekín y Bruselas.

Los contactos se producen después del reciente entendimiento alcanzado entre Pekín y Bruselas sobre las exportaciones chinas de vehículos híbridos, que ambas partes presentan como un avance.

El acuerdo llega en medio de las tensiones comerciales por el exceso de capacidad industrial que denuncia Bruselas, el acceso al mercado chino y la dependencia europea de determinados suministros estratégicos.

Tras el Consejo Europeo de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que en diciembre presentará nuevos instrumentos para reducir esas dependencias y reforzar la capacidad de respuesta comercial del bloque.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
02
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más
05
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más

Te puede interesar