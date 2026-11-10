China pide a Francia y Eslovaquia que contribuyan a estabilizar las relaciones con la UE

Durante una conversación telefónica con el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, Wang señaló que las relaciones entre China y la UE están vinculadas a los intereses fundamentales de ambas partes y abogó por que avancen en una dirección "estable".

El jefe de la diplomacia china aseguró que Pekín y la UE "se benefician de la cooperación y sufren las consecuencias de la confrontación", informó la Cancillería china en un comunicado publicado anoche en su página web.

Wang también defendió el fortalecimiento de la confianza política entre China y Francia, así como una mayor coordinación en asuntos multilaterales, al recordar la responsabilidad de ambos países como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por su parte, Barrot expresó, según el comunicado chino, la disposición francesa a mantener contactos de alto nivel, profundizar la cooperación bilateral y contribuir a impulsar el diálogo entre China y la UE.

Ese mismo martes, Wang se reunió en Pekín con el ministro eslovaco de Exteriores, Juraj Blanár, ante quien lamentó que "la situación internacional es cada vez más turbulenta y la globalización económica enfrenta dificultades".

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El canciller chino abogó por resolver las fricciones mediante "el diálogo y las consultas", además de preservar conjuntamente la liberalización comercial y la globalización económica.

Wang manifestó asimismo su deseo de que Eslovaquia siga contribuyendo de manera constructiva a la estabilidad de las relaciones entre China y la UE.

Según la Cancillería, Blanár indicó que su país "se opone al proteccionismo y a las guerras comerciales" y también abogó por el diálogo para resolver las diferencias entre Pekín y Bruselas.

Los contactos se producen después del reciente entendimiento alcanzado entre Pekín y Bruselas sobre las exportaciones chinas de vehículos híbridos, que ambas partes presentan como un avance.

El acuerdo llega en medio de las tensiones comerciales por el exceso de capacidad industrial que denuncia Bruselas, el acceso al mercado chino y la dependencia europea de determinados suministros estratégicos.

Tras el Consejo Europeo de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que en diciembre presentará nuevos instrumentos para reducir esas dependencias y reforzar la capacidad de respuesta comercial del bloque.