Cientos de miles de jóvenes esperan el encuentro con León XIV en Buenos Aires

Mientras el papa celebraba una misa a la que asistieron este martes 650.000 personas en la ciudad de Córdoba, miles de jóvenes iban llegando en Buenos Aires a una de las zonas más verdes de la ciudad: las inmediaciones de los Bosques de Palermo.

Muchos de ellos partieron desde otras provincias argentinas durante la madrugada y comenzaron a ingresar al predio al mediodía, apenas abrieron las puertas.

Son cientos de miles los jóvenes que palpitan en torno a este encuentro con algarabía, mientras disfrutan de las bandas musicales programadas para la espera, comparten mate, cantan y transmiten su alegría a los periodistas que se acercan a preguntarles.

El papa tiene previsto llegar al lugar a las 20:15 hora local (23.15 horas GMT) tras un breve recorrido en papamóvil por la avenida Libertador hasta el Monumento de los Españoles.

El encuentro con el papa, que durará dos horas, está dirigido a jóvenes de entre 15 y 35 años, que se acreditaron previamente, aunque el evento estará abierto al público en general y podrán ser testigos personas de todas las edades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vigilia fue programada por un pedido específico del papa León XIV, según comunicó la Conferencia Episcopal Argentina: "Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo".

El papa escuchará el testimonio de algunos jóvenes y les trasmitirá un mensaje. Hay, además, espacios de oración y carpas de reconciliación, con sacerdotes para quienes quieran confesarse.