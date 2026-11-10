Colombia llevará 97 proyectos a su 'Milagro Week' en Nueva York para atraer inversión

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, destacó que esta propuesta hace parte de la 'Misión Crecer', en la que "a través de una convocatoria abierta a todas las regiones de Colombia" el Gobierno recibió "en esta primera etapa un total de 250 proyectos de inversión de distintos sectores de la economía".

"De ellos, 133 los publicamos para conocimiento de los inversionistas nacionales e internacionales, y muy especialmente los inversionistas norteamericanos en esta oportunidad. 97 de esos proyectos recibieron solicitudes de citas de negocios para ser presentados durante la 'Milagro Week' en Estados Unidos", agregó.

Estas propuestas, agregó el vicepresidente, cuentan con varios "elementos fundamentales", uno de los cuales es que "tienen potenciales inversionistas que están interesados en ellos".

"Son bancables, tienen un nivel de estructuración que permite avanzar en que ellos puedan tener oportunidades concretas de inversión. Esos 97 proyectos representan expectativas de inversión o financiación del orden de 41.900 millones de dólares", detalló el vicepresidente.

Igualmente, el alto funcionario destacó que "dos de cada tres proyectos son de iniciativa privada, no van a requerir recursos del sector público para ser financiados", lo que, en su opinión, "es la gran oportunidad para que atraigamos más inversión y poder crecer más".

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"Tenemos además proyectos de distintas dimensiones, de distintos sectores de la economía. Hay proyectos de infraestructura, energía, agroindustria, tecnología y turismo, entre otros sectores", resaltó.

Diana Morales, quien fue ministra de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), señaló que la 'Milagro Week' "plantea interrogantes que el Gobierno debe responder antes de presentar su portafolio a los inversionistas internacionales".

"Hay una cuestión de mayor alcance: ¿qué interés público justifica que el Estado utilice sus recursos y capacidades institucionales para promover determinados negocios particulares? ¿Con qué criterios se garantiza que otras empresas tengan las mismas oportunidades y que no existan tratamientos preferenciales?", cuestionó la exfuncionaria en X.

La exiministra hizo un llamado al Gobierno a "publicar el inventario completo, identificar los promotores y beneficiarios de los proyectos y explicar los criterios técnicos, financieros y jurídicos de selección".

"La promoción de inversión extranjera es una función pública que debe ejercerse con transparencia, imparcialidad y una justificación verificable de sus decisiones", resaltó Morales.