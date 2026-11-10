Congresista republicana Salazar gana la reelección tras cuestionar deportaciones de Trump

En el distrito 27 de Florida, donde el 70 % de la población es latina, Salazar venció por menos de 0,5 puntos porcentuales al demócrata Elliot Rodríguez, quien al igual que ella es un experiodista televisivo de origen cubano, lo que termina con una de las contiendas más reñidas a nivel nacional.

"Esta victoria envía un mensaje que va más allá de Miami: Ganamos porque ESCUCHAMOS. Durante esta campaña, escuché a familias que quieren fronteras seguras, comunidades donde puedan vivir tranquilas, un respiro ante el aumento del costo de vida y un sistema migratorio que respete la dignidad", escribió Salazar en X.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade confirmó los resultados en un certificado, mientras que medios como NBC y el Miami Herald también proyectaron su triunfo.

El recuento, obligatorio en Florida cuando hay una diferencia menor al 0,5 %, fue polémico porque Rodríguez presentó una demanda federal para exigir que se apartase la supervisora de elecciones del Condado de Miami-Dade, Alina García, a la que acusó de conflicto de interés por su relación y la de su familia con Salazar.

El juez federal David S. Leibowitz negó el lunes la moción para remover a García del proceso, pero tachó de "tontas" las declaraciones de la supervisora citadas por el Miami Herald en las que dijo que "María Elvira es la ganadora con o sin recuento" la noche de las elecciones de mitad de mandato, el 3 de noviembre.

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Aunque los demócratas ya han asegurado la mayoría de la Cámara de Representantes con más de 250 escaños, según proyecciones de medios como CNN, la contienda de Salazar capturó interés nacional porque la congresista acaparó los titulares con un anuncio de campaña en el que acusó a la política migratoria de Trump de ir "demasiado lejos".

El distrito 27 de Florida abarca la zona metropolitana de Miami y su mayoría latina se alejó de los republicanos por las deportaciones y el costo de vida, según coinciden las encuestas de salida.

Pese a que los demócratas ganaron en estados históricamente republicanos, como Texas, Iowa y Kansas, Florida se mantuvo como el mayor bastión del presidente Trump, pues su partido ganó todas las contiendas estatales, la del Senado, gobernador y el fiscal general.