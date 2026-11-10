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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:55

Conservadores españoles prometen devoluciones "sin demora" de migrantes al amparo de la UE

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Madrid, 10 nov (EFE).- El programa electoral del Partido Popular (PP) español (conservador) se comprometió este martes a la identificación en un máximo de siete días de quien cruce ilegalmente la frontera y devoluciones "sin demora" de la mano del nuevo reglamento europeo.

Por EFE
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Habrá, además, cupos anuales de inmigración por sectores productivos, ajustados al desempleo, a los puestos sin cubrir y a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y trabajo, entre las promesas presentadas este martes por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder de la derecha, actualmente en la oposición, anunció una nueva ley de nacionalidad en la que se pedirá residencia legal y continuada en el territorio español, conocimiento de la lengua y de valores constitucionales.

La propuesta llega en plena polémica en torno a la nacionalidad concedida a descendientes de españoles por la llamada 'ley de nietos'.

En concreto, el Tribunal Supremo mantiene suspendido cautelarmente el derecho a voto de decenas de miles de ellos mientras no acrediten que su antepasado salió de España para exiliarse por motivos de persecución política como exige la ley, y no otros como los económicos.

"España tiene derecho a decidir quién entra, cómo entra y para qué entra", subrayó el lunes en un acto Núñez Feijóo, muy crítico con la política migratoria del gobierno del socialista Pedro Sánchez, en un contexto de crisis migratoria en la islas Canarias.

Y la isla canaria de El Hierro vive desde hace semanas un fuerte repunte de la presión migratoria desde el continente africano, con 6.000 personas llegadas de manera irregular por mar en los últimos diez días.

Según Núñez Feijóo, el modelo migratorio debe responder a las necesidades de España y no a las exigencias de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas ni al "chantaje de terceros".

El líder opositor conservador español encabeza la mayoría de las encuestas electorales, pero necesitaría el apoyo de la extrema derecha, con postulados muy duros contra la inmigración irregular, para poder gobernar.

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