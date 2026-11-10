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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:00

Controversia por designación de exministra de Seguridad de Kast como agregada en Paraguay

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Santiago, 10 nov (EFE).- La exministra de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, asumirá próximamente como agregada en la embajada de Chile en Paraguay, un nombramiento que ha generado críticas debido a que su salida del gabinete en mayo pasado fue muy polémica.

Por EFE
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"Su foco será colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, que es uno de los objetivos de la Cancillería", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración.

Steinert salió del gabinete el pasado 19 de mayo, en la primera reestructuración de Gobierno que hizo Kast tras llegar al poder en marzo.

Se trató del cambio de gabinete más rápido desde el retorno de la democracia en 1990 y, junto a Steinert, también fue removida la entonces vocera Mara Sedini.

Kast, que prometió durante la campaña mano dura contra el crimen organizado y la migración irregular, apostó por Steinert para una de sus carteras emblemas.

La exfiscal llegó al cargo entre grandes expectativas y avalada por las condenas que consiguió contra miembros de la banda de crimen organizado transnacional y de origen venezolano Tren de Aragua.

Sin embargo, tras varias semanas en el puesto, la exministra fue duramente criticada por su mala oratoria, su falta de resultados en materia de seguridad y por haber reconocido que no contaba con “un plan estructurado y concreto”.

Desde la Cancillería indicaron que "a lo largo de una carrera de más de 20 años (Steinert) destacó por su trabajo como fiscal en la persecución del crimen organizado transnacional en las zonas más complejas del norte del país" y que logró "condenas ejemplares contra líderes de Tren de Aragua y sicarios".

Su nombramiento generó una cascada de críticas en la oposición de izquierdas, que acusó al mandatario ultraderechista de "premiar" a la exministra con un cargo con una alta remuneración.

“¿Se acuerdan de que otra de las frases célebres o promesas de campaña de este gobierno era no más premios de consuelo? A la ministra Steiner, que fue ministra de Seguridad Pública, célebre por ninguna acción concreta, le han entregado el premio de enviarla de asesora a la Embajada de Paraguay", publicó en sus redes el diputado democristiano Héctor Barría.

El diputado socialista Nelson Venegas, por su parte, recordó en X que “durante años el presidente Kast despotricó contra el Estado y prometió terminar con los pitutos (usar los contactos personales para conseguir un beneficio). Para ellos, el Estado es una grasa, sus funcionarios son parásitos y el gasto público un problema… salvo cuando tiene que repartir cargos entre los suyo".

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