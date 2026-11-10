Corea del Norte planea desplegar un nuevo torpedo de alta velocidad a principios de 2027

La agencia de noticias norcoreana KCNA informó de que Pionyang tiene previsto incorporar el nuevo sistema de armas de torpedos de alta velocidad al equipamiento de su Armada "a partir de principios de 2027", sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, añadió que en la víspera se llevó a cabo una prueba de lanzamiento hacia el mar de Japón (conocido como mar del Este en la península coreana) y que las autoridades verificaron "la eficacia de combate" de la mencionada arma.

Ya el mes pasado, las autoridades norcoreanas anunciaron pruebas de un nuevo sistema de torpedos de alta velocidad que incorpora inteligencia artificial (IA), sin dar información sobre la velocidad exacta, aunque señalando que las tecnologías de propulsión fueron perfeccionadas durante decenas de pruebas realizadas en los últimos años.

Este anuncio llega en medio de las tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas en septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejaron tres soldados surcoreanos heridos, lo que generó un cruce de acusaciones entre Pionyang y Seúl sobre la responsabilidad del suceso.

Por otro lado, Corea del Norte mantiene renovadas tensiones con Estados Unidos por la acusación del FBI sobre la supuesta implicación norcoreana en el robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en medio de las intenciones declaradas de Trump de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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Además, el inquilino de la Casa Blanca tiene programada una gira por Asia en los próximos días que incluye su asistencia a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital filipina, Manila, y al foro Económico Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.