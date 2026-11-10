Costa Rica recibirá cooperación de OMC por 300.000 dólares para pesca sostenible

Los recursos permitirán facilitar al país el cumplimiento del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, particularmente en cuanto a la recopilación y gestión de datos, así como el fortalecimiento de los sistemas de ordenación pesquera, explicaron el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería costarricenses en un comunicado de prensa.

"La aprobación de estos recursos constituye una valiosa oportunidad para fortalecer la capacidad técnica e institucional del INCOPESCA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura)" y "permitirá mejorar la calidad, integración y análisis de la información pesquera", dijo el presidente de esa entidad, Nelson Peña.

Según el funcionario, esto es "un elemento fundamental para respaldar decisiones de manejo sostenibles, fortalecer la transparencia y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia pesquera".

La iniciativa contempla el diagnóstico de las fuentes de datos y los sistemas de información existentes, el diseño de una arquitectura integrada de datos, la estandarización de la información y el desarrollo de herramientas para monitoreo y análisis de datos pesqueros.

"Los recursos contribuyen a las prioridades nacionales del sector y a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola 2025-2030. Además, refuerza la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para respaldar las decisiones públicas con información confiable que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos", dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez.

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Según las autoridades, los fondos fortalecerán la capacidad institucional del INCOPESCA para el cumplimiento del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, incluyendo las obligaciones de transparencia.

Ese acuerdo entró en vigor el 15 de septiembre de 2025 y es el primer tratado multilateral vinculante centrado en la sostenibilidad y protección de los recursos marinos.

Los recursos del Fondo de Pesca de la OMC tienen como objetivo apoyar a los países en la implementación de dicho Acuerdo.