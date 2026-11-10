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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:00

Cuba afirma que "el futuro" de la isla "no se decidirá jamás” desde EE.UU.

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La Habana, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba aseguró que "el futuro" de la isla "no se decidirá jamás desde el norte" en referencia a Estados Unidos, tras recientes declaraciones desde la Administración del presidente Donald Trump la continuación de las presiones para propiciar cambios en la nación caribeña, señalaron este martes medios estatales.

Por EFE
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"Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar por muy torcidos que sean los planes yanquis para intentar doblegarnos. Ya debieran saberlo", puntualizó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en un extenso mensaje la víspera en la red social X.

Díaz-Canel calificó de "perverso" que Washington no asuma "la responsabilidad del castigo colectivo al que se somete al pueblo cubano, con un bloqueo criminal de combustibles y una persecución enfermiza de todo lo que tribute a su desarrollo y bienestar material".

Además, tachó de "ridículas" las razones "con las que intentan justificar ese genocidio ante el pueblo norteamericano y el resto del mundo".

Las declaraciones del presidente cubano llegan horas después de que Trump volviera a calificar el lunes a la isla como una "nación fallida", y que el Departamento de Estado difundiera en la misma jornada un vídeo del secretario de Estado, Marco Rubio, donde sostuvo que Cuba "no tiene futuro" con su actual modelo político y económico.

Rubio reiteró que la isla supone "una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos" y que el embargo al país caribeño "está establecido por ley y requiere libertad política para ser levantado y también libertad económica".

"En última instancia, nuestro objetivo es que Cuba tenga un futuro mejor y haremos todo lo posible por orientarla hacia ese camino. Pero al final requerirá que ellos despierten y se den cuenta de que no hay futuro en la vía por la que transitan ahora", aseguró Rubio.

Además, Rubio puntualizó que desde Washington,seguirán trabajando en ese objetivo, "porque es una prioridad".

Desde enero, las tensiones entre La Habana y Washington han escalado notablemente pues EE.UU. ha aumentado la presión contra la isla, estableciendo un bloqueo de crudo que agravó la ya crisis energética ya existente, aplicando sanciones secundarias a quienes mantengan negocios con el Gobierno y elevando la retórica con amenazas de intervención militar.

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