Cuba registra 58 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen confirmado por una ONG

La víctima es la educadora de la primera infancia Juana María (Mayi) Guzmán Torres, de 54 años de edad, quien falleció el pasado 8 de noviembre a manos de su pareja, detalló el reporte de la ONG en las redes sociales.

El suceso ocurrió en la vivienda que compartían ambos en un barrio conocido como La Cañada, de la ciudad de Manzanillo, en la provincia Granma (este).

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) indicó que pudo verificar que "el agresor fue apresado por la policía".

Las activistas de AT enviaron sus condolencias a los dos hijos mayores de edad que sobreviven a Juana María Guzmán, así como a demás familiares y personas allegadas.

Además señalaron que actualmente investigan doce posibles crímenes machistas, cinco intentos y el asesinato de un hombre en un contexto feminicida reportados en 2025, así como once probables feminicidios y 18 intentos alertados en 2026.

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Alas Tensas ha insistido en su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en el curso de este año. Entre mayo y junio su registro sumó 17 de estos incidentes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

En un informe sobre la violencia de género, la plataforma feminista consideró que la crisis económica y energética que padece Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Las feministas han reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

De acuerdo con los datos elaborados por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 47 asesinatos machistas.