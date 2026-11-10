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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 21:40

Cuba registra 59 feminicidios en 2026, el segundo en últimos dos días, confirma una ONG

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La Habana, 10 nov (EFE).- Las activistas de la plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmaron este martes otro asesinato machista, el segundo ocurrido en Cuba en los últimos dos días, y con éste suben a 59 los feminicidios reportados en lo que va de 2026 en la isla, según los datos compilados por EFE.

Por EFE
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La víctima de este nuevo caso es Yasmina Ruano González, de 32 años, quien murió el pasado lunes 9 de noviembre presuntamente a manos de su pareja, en su casa, ubicada en el reparto 26 de Julio de la ciudad Nueva Gerona, en el municipio especial Isla de la Juventud, detalló el informe de AT divulgado en las redes sociales.

El suceso se produjo en presencia del hijo de la mujer asesinada -de entre 6 y 8 años- quien queda "en situación de desamparo agravado porque su padre no vive en Cuba", relatan las feministas.

Por ello consideran que el pequeño necesita "atención psicoemocional especializada, oportuna y sostenida, así como un entorno seguro de cuidado y acompañamiento".

También dijeron que enviaron sus condolencias al hijo y una hija de Yasmina Ruano, extensivas a sus familiares, personas allegadas, y la comunidad.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) refirió que "el supuesto agresor fue detenido por la policía" el mismo día del crimen, según precisaron fuentes comunitarias.

Hace unas horas, el OGAT informó el feminicidio de la educadora de la primera infancia Juana María (Mayi) Guzmán Torres, de 54 años, asesinada el pasado domingo 8 de noviembre a manos de su pareja en la ciudad de Manzanillo, de la provincia oriental Granma.

También dijeron que investigan doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre en contexto feminicida alertados el pasado año, así como once probables feminicidios y 18 intentos avisados en 2026.

Alas Tensas ha insistido en su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en el curso de este año.

Entre mayo y junio su registro sumó 17 de estos incidentes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia, mientras en julio documentó ocho y otros dos en agosto.

Las feministas han reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados en 2025.

De acuerdo con los datos elaborados por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 47 asesinatos machistas.

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