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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:15

Detectan 100 posts más de abuso infantil en tres horas en TikTok España tras la denuncia

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Madrid, 10 nov (EFE).- La fundación Maldita.es detectó este martes 100 publicaciones nuevas en una nueva búsqueda de abuso sexual infantil en Tiktok España, si bien la plataforma eliminó parte de los más de mil videos denunciados ayer por la asociación y bloqueó dos términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso a ese material.

Por EFE
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Maldita.es denunció que detectó esas 100 nuevas publicaciones en TikTok de abuso sexual infantil en solamente tres horas de búsqueda, que trasladarán también a la Fiscalía junto al resto de la investigación.

La fundación incide en que no hizo uso de "ninguna herramienta secreta" para dar con las 100 nuevas publicaciones, ya que el buscador y el algoritmo de la red social de origen chino llevaron directamente a este material.

Maldita.es informó de ello en un comunicado en el que denunció también que el problema persiste un día después de la publicación de su investigación sobre TikTok, cuyos servicios en España el Gobierno pidió paralizar de forma excepcional a la Agencia de Protección de Datos hoy, martes.

Según la fundación, TikTok retiró buena parte del contenido señalado en la investigación y, desde este martes, se restringieron dos de los términos de búsqueda documentados, que ahora muestran una advertencia sobre contenido sexual de menores o no devuelven resultados.

No obstante, Maldita.es advirtió de que el resto de los términos que usan los pederastas para encontrarse y dar con este material "siguen mostrando resultados como antes, aunque ya había sido reportado" en anteriores avisos a la plataforma.

Maldita.es detectó en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil que superan 48 millones de visualizaciones y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También localizó 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Tras la publicación de esta tercera investigación de Maldita.es sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil y el uso de su buscador como "una herramienta sin filtros para un pedófilo", el Ministerio español de Juventud e Infancia solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue a la plataforma.

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