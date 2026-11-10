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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:00

Dos sismos sacuden este martes la Amazonía y el centro de Perú, sin que se reporten daños

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Lima, 10 nov (EFE).- Dos sismos, de magnitudes 3.7 y 4.1, sacudieron durante la mañana de este martes la Amazonía y la región de Huánuco, en el centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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El primer movimiento telúrico se sintió a las 5.35 horas (10.35 GMT), con una magnitud de 3.7 y epicentro a 41 kilómetros al sur de la localidad de Barranca, en la región amazónica de Loreto, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor de tierra se originó a una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Barranca, ubicada a su vez en la provincia de Datem del Marañón.

El IGP agregó que a las 7.23 horas (12.23 GMT) se reportó otro sismo, de magnitud 4.1, con epicentro a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco, en el centro del país.

Este movimiento tuvo una profundidad de 124 kilómetros, sin que se precise su intensidad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó la información sobre los sismos y detalló que el sismo en Huánuco "fue percibido leve por la población".

El organismo que depende del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) añadió que continúa supervisando las zonas vulnerables.

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, ha registrado desde enero pasado más de 760 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde un movimiento de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.

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